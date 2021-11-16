【員工保障】美國數個最大工會起訴拜登　希望擴大疫苗及檢測要求　

▲ 美國幾個最大的工會正在起訴拜登對疫苗和檢測的法例規定，不過目的卻並非為了推翻這些要求，而是為了擴大這些要求範圍，以覆蓋更多的企業來保障員工。（法新社圖片）

美國幾個最大的工會正在起訴拜登對疫苗和檢測的法例規定，不過目的卻並非為了推翻這些要求，而是為了擴大這些要求範圍，以覆蓋更多的企業來保障員工。

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食品和商業工人聯合工會（UFCW）以及美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO），於上周要求美國哥倫比亞特區上訴法院審查疫苗接種的相關規定。這些工會希望擴大疫苗和檢測的授權範圍，以盡可能覆蓋更多企業。工會還希望勞工部的新規例，能確保員工不必自費檢測及買口罩。工會認為，拜登政府應「加強對工人的保護，並確保前線員工對接種疫苗要求的實施有發言權」。

促請措施擴展至中小型企業

除了這兩個大型聯合工會，另外亦有工會對拜登的要求提出質疑。代表175000名工人的服務業工會SEIU 32BJ，其會員主要為來自紐約、新英格蘭、新澤西、賓夕法尼亞州、華盛頓市區和佛羅里達州的建築界保安和清潔工。工會在請願書中表示，拜登的政策「未能充分保護所有在工作場所面對病毒風險的工人」。

工會主席Kyle Bragg表示，「工人希望盡自己能力來幫助社區恢復正常，因此我們促請疫苗規例應同樣適用於僱員少於100人的企業。」因為，對這些企業的豁免變相損害了工人維護公眾健康的努力。

制定更嚴謹法規

另外，這些工會希望政府制定更嚴謹的法規如通風標準，確保工人上班時受到更好的保護。而行政當局目前仍未將這些措施納入其疫苗接種和檢測政策。

不過，職業安全與健康管理局（OSHA）對此表示，不會在短時間內要求各行業採取更廣泛的疫情緩解措施，因為這是「一項極具挑戰性和複雜的工作」。當局表示，「會儘快採取行動，保護工人免受嚴重傷害」，並正通過公眾諮詢，向擁有更多保護措施的企業，以及人數少於100人且規定員工需接種疫苗的企業尋求意見。

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責任編輯：李智美