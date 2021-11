【醫療科技】醫院機械人　可省7成防疫裝備

▲ 諾達科技創辦人林智祥表示,研發醫院用機械人需要克服不同的場景,如提升避障功能。(程志遠攝)

疫情期間,前綫醫護人員工作量大增。有原本研發商用機械人的本地初創擴充應用場景,研發醫院使用的機械人,協助醫護人員運送物資,可以為醫院節省約7成的口罩及防疫裝備,同時可減低醫護人員多次進出病房時受感染的風險。

諾達科技創辦人林智祥表示,疫情期間醫護人員需多次進入隔離病房送藥、送餐及運送物資,每次需要更換保護衣增加感染風險,也增加防護裝備的使用率。為了提升醫院的效率及人手挑戰,因而研發醫院機械人,以協助醫護人員進行某些工作。

結連自動門 毋須人手協助

與研發一般機械人不同,醫院用機械人需要克服不同場景,如醫院有大量病床及設備擺放在走廊,機械人在行走時需要避開,因此要為其提升避障功能。

林智祥稱,設計醫院用機械人需要了解醫護人員的日常所需,例如醫院內的隔離病房設有自動門,每次需要按鈴才可進入。為了減少機械人需要人手協助的機會,因此設計產品時加入聯動功能,讓機械人與自動門結連,讓其可以自動進出隔離病房,毋須人手協助。

此外,機械人在醫院內需要協助運送物資,故需要較大的承載量,這亦影響機械人的形狀。

林解釋,承載量多會令機械人的體積變大,故在設計上需要以四方形為主,令機械人能夠以不同角度行走。

針對醫院人手不足,機械人亦在功能上作出配合,例如機械人可改為無人操作,代替醫護人員在凌晨時分巡查病房,監測病人會否出現異常情況,並即時通報。

以往醫院使用機械人,往往需要花上大量時間及資金進行研發。諾達科技的機械人由研發到真正使用,花上近半年時間,以及投資約7位數資金,而現時本港已經有4間醫院採用,包括伊利沙伯醫院、聯合醫院等。

融合大灣區 解本地人才荒

據波士頓諮詢公司發表的《Robotics Outlook 2030:How Intelligence and Mobility Will Shape the Future》報告指出,隨着機械人研究的資金增加,環球機械人的市場規模可從2020年的250億美元,增至2030年高達2,600億美元。其中,專業服務機械人的市場規模料高達約1,700億美元,而工業及物流機械人的銷售額,將可高達約800億美元。

雖然機械人的市場規模逐漸增加,但本港科研公司面對人才不足問題。林智祥表示,現時具有科研經驗的人才,大部分被大企業吸納,導致中小企出現爭奪人才的情況。現時該公司約有十多位員工,仍需繼續進行招聘。

林又指,要解決本港科研人才不足的情況,可以透過與大灣區融合。他認為,兩地融合是大趨勢,大灣區人才可到本港從事相關公司,有望緩解本地科研人才不足。

記者:廖淑瑩