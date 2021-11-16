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【港元定存】3個月港元定存息最高3厘 中小行齊加息搶吸資金

15:56 2021/11/16

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再有中小行搶攻3個月港元定期存款，招商永隆銀行趕乘加息快車，新推出全新客戶開戶限定3個月港元定期存款享年利率1厘，在相同存期高息榜打入3甲列，跟富邦及花旗看齊而位列季軍。專家預期，反映跨年錢的3個月存期將是主戰場，而今天（11月16日）3個月拆息不足0.18厘，惟恒生 （00011） 同期年息有0.4厘、東亞 （00023） 更達0.55厘，凸顯大小行積極吸存。此外，招商永隆的快閃優惠須附帶條件，推廣期由即日起至11月30日，起存額 僅1萬元，存款上限為25萬元，如以上限存款額計，存戶期內可賺息625元。

招商永隆快閃特惠息須全新客戶才適用 ，指過往12個曆月內，客戶於該行沒有持有任何個人或聯名存款帳戶， 且須於今年11月內存入不少於50萬港元的資產總值（可包括此定存推廣的資金）。「資產總值」指計算客戶資產組合的帳戶或產品（包括往來/儲蓄存款、定期存款、黃金、證券及理財投資、以及跨境理財通帳戶（包括南向通投資專戶、或北向通滙款專戶，但不包括已成功從北向通滙款專戶、滙款到內地招商銀行投資專戶的所有客戶資產）） 的總值，建立定存方式可於各分行辦理。但招商永隆銀行有權隨時修訂或取消以上優惠，名額有限，先到先得，優惠及服務受有關條款及細節約束。

招商永隆推限時1厘港元定存【下一頁

近日已有6行齊向3個月期的港元定存埋手，專家指，因明年春節在2月初，在雙節效應下、即元旦及農曆年因素，年關前銀根例緊，遂令業界早作備戰。

大新 （02356） 昨天（11月15日）也加3個月港元定存年息0.1厘至0.8厘，但最進取的是虛擬銀行，因小米 （01810） 牽頭的天星（AirStar Bank）上周已加此存期年息至0.8厘，匯立（WeLaB Bank）更調升至0.85厘。可是，仍不及富融（Fusion Bank）勇進，自本月起帶頭將3個月港元定存年息累升0.35厘，新報1.1厘，晉級亞軍列，富融是由騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 等有份投資的虛擬銀行。

然而，以3個月港元定存計，年息冠絕全城仍以工銀亞洲的3厘居首。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富融銀行 WeLab 天星銀行 虛擬銀行 工銀亞洲 招商永隆 港元定期存款 定期存款

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