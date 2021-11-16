【佳兆業 1638】 佳兆業旗下佳兆業證券突停內地客開戶 稱響應網上券商監管 籲客戶周五前提走資金股票

近期深陷財困傳聞的佳兆業（01638），旗下佳兆業證券昨晚（15日）突然公布，即時暫停所有以內地身分證及護照人士開戶，聲稱為「積極響應」監管機構對跨境券商的合規性要求，並指「為保障您的權益」，呼籲現有內地顧客在周五（19日）前轉出所有證券及現金。

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消息一出，一眾內地客戶被殺個措手不及，因僅得4個工作天，擔心會否無法趕及周五限期前清倉，或轉倉到其他券商。佳兆業證券強調，除與持有內地身分證或護照開戶的客戶相關業務之外，其他客戶服務維持正常。

佳兆業證券所屬的佳兆業金融，原先為佳兆業的聯營公司。佳兆業去年以1.58億元人民幣，一併購入佳兆業金融及佳兆業資產管理等多間公司，使之成為該集團的附屬公司。

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記者：郭秀慧