【天文現象】本周五現月偏食！香港太空館將進行YouTube直播齊賞月

本港將於在11月19日（星期五）出現月偏食，是繼今年五月後再次出現月食，市民可於黃昏月出時望向東北偏東的方向觀賞；而香港太空館將於當天下午5時30分至7時在網上直播。



當天月球於下午5時38分升起，屆時食甚已經結束，月球正逐漸離開地球本影。至下午6時47分，月球「復圓」並完全離開地球本影。整個月食過程在晚上8時06分當月球離開地球半影時結束。由於月食開始時，月球仍在地平線之下，在香港只能觀賞到月食部分階段，因此是次現象又稱為「帶食出」。

十一月十九日在香港觀測月偏食的時間表：

過程 香港時間 月球高度（度） 半影食始 不可見 / 初虧 不可見 / 食甚 不可見 / 月出 下午五時三十八分 / 復圓 下午六時四十七分 14 半影食終 晚上八時零六分 31

月偏食時，月球並不會被地球本影完全遮蔽，不過今次月食發生時，月球高度較低，而且天色尚未全黑，市民可能較難清晰看到月球的位置。當天下午6時，月球高於地平線不足五度，香港太空館提醒市民在選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東方向的障礙物高度。

當太陽、地球和月球三者排列成一線，月球進入地球影子時，月食便會發生。月食可分為半影月食、月偏食及月全食三種，視乎月球如何和地球本影或半影接觸。當月球進入地球半影時，會發生半影月食；當只有部分月球進入地球本影時則為月偏食。如果月球被地球本影完全遮蓋，就是月全食。月偏食的過程可分為半影食始、初虧、食甚、復圓和半影食終五個階段。是次月偏食發生時在香港只能看到最後兩個階段。

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責任編輯：潘曉豐