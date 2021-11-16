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【ET講股通】梁耀康：懷疑中開展升浪？（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:03 2021/11/16

分享：

「習拜會」後港股造好，恒生指數早段最多升356點，高見25746點。美團 （03690） 、騰訊 （00700） 皆做好推升大市，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 股價均上揚。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

00：00 - 港股市況速覽　懷疑中見升浪
00：31 - 恒指升穿11月2日高位25639點重要水平
01：47 - 「習拜會」氣氛平和利好市場氣氛
02：01 - 資金是否放鬆要留意
03：59 - 內地復批遊戲版號訊息正面
07：05 - 澳門博彩板塊造好
10：42 - 港股後市留意三件事
14：01 - 個股分析：歐舒丹 （00973）
17：50 - 個股分析：保利物業 （06049）
19：53 - 個股分析：雷蛇 （01337）
25：38 - 觀眾問股：融創服務 （01516）
27：54 - 觀眾問股：創科 （00669）
29：33 - 觀眾問股：騰訊 （00700）
33：07 - 觀眾問股：萬科企業 （02202）
37：45 - 觀眾問股：澳門派錢利好澳門博彩股

******

恒指全日收報25713點，升322點，大市總成交1,310億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，一如早前所言，宜收集科技股，靜待升浪。恒指是日終突破11月2日高位25639點，相信26000關阻力不大，下一級上試26300點。

市況轉好，主因習拜會氣氛平和，加上內房融資放鬆，傳逾20家內房企業發債共集300億元人民幣，內房板塊續回穩。若整體銀根放鬆，自然有利股市表現。

科技股續分注買  短炒賭股宜小注

另一利好消息是內地有望復批遊戲版號。手遊相關股上揚，包括今日放榜的網易 （09999） ，且看市場有何解讀。科技股可續分注收集。

憧憬澳門施政報告對賭牌續牌有更明確指引，濠賭股造好，銀娛 （00027） 升5.1%。惟要留意續牌仍存在不確定性，短炒濠賭股只宜小注，失守近5日低位止蝕。

個別股份方面，有收購消息的歐舒丹 （00973） 抽升12.7%至31.4元，宜待回落至30元上車。憧憬「染藍」的農夫山泉 （09633） 升7.4%至48.35元，慎防炒作短癮。擬回購作股權激勵的保利物業 （06049） 升19.2%至54.4元，不建議高追。有意私有化的雷蛇 （01337） 升11.5%至2.82元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰融創服務、創科實業、騰訊、萬科企業、金沙中國︰立即觀看

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＊重溫今日《ET開市直擊》按此→習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code）*

 

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