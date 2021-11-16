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【有相睇】銀主盤=風水差？　買家見有修裝+平過市價5%　即執嘉湖山莊筍貨

股樓投資 17:09 2021/11/16

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銀主盤定價較平，部分市民見「有筍貨執」便想入市。美聯物業蘇哲熙說，嘉湖山莊一個三房銀主盤近日經該行促成交易，單位為美湖居5座中層H室，實用面積約540平方呎，享開揚市景。代理說，單位原叫價約630萬元放售，其後買家積極與銀主還價，終以600萬元易手，低市價約5%，實用呎價約11,111元。

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蘇哲熙續稱，買家為同區居民，鍾情藍籌屋苑物業，有意物色嘉湖山莊的三房單位自住，有見上述銀主盤連裝修放售，內櫳企理，而且屬屋苑最新期數，故即決定承接自住。

資料顯示，原業主於2017年7月以約520萬元購入上址，持貨4年，現帳面獲利約80萬元，物業期內升值約15.4%。 

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撰文 : 黃卓賢

嘉湖山莊 美湖居 銀主盤 美聯物業

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