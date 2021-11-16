【機構持倉】淡馬錫第三季減持阿里滴滴　清倉百度好未來

據彭博引述淡馬錫向美國提交的申報文件，截至9月30日第三季顯示，淡馬錫把所持阿里巴巴的股份削減16%，把所持網約車公司滴滴出行（美：DIDI）的股份削減22%。

淡馬錫亦清倉多隻股份，包括百度(98888)、好未來（美：TAL）、新東方（09901）和求職招聘平台看准網持股。

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