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【恒指季檢】中金精選12隻潛在染藍港股　另外料4股或納入港股通

股樓投資 16:18 2021/11/16

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中金發表恒指及港股通第三季度調整預測報告，恒指服務公司將於本周五(19日)收市後公布恒生系列指數的三季度審議結果，其中包括恒指、國指、恒生科指等主要指數，以及港股通可投資範圍密切相關的恒生綜合指數調整。

該行料恒指或進一步擴容，建議可關注部份新經濟龍頭，基於現在可得的交易量及換手率等數據及指數調整方法，特別是通過二季度調整結果對系統性優化後的編製方法的理解和驗證，精選以下12股。另外，由於恒生綜合指數審議頻率為半年度一次，故料此次不會發生系統性調整，料此次可能有4隻股份符合納入港股通條件。

 

中金12隻有望染藍港股及4隻潛在納入港股通股份：

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同場加映  【青姐話】機深禍更深 港股晴轉陰

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

農夫山泉（09633） 港股

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