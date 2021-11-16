【科企投資】Google 5年內於澳洲投資57億　設研究中心、創3.4萬個職位

▲ 今次Google的計劃，將會是該企於澳洲目前最大的投資。（法新社圖片）

Google宣布將會在未來5年，於澳洲投資10億澳元（約57.1億港元），以設立研究中心，加強雲端計算系統等。

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今次Google的計劃，將會是該企於澳洲目前最大的投資。Google表示，資金將會用於設立研究中心，提升雲端計算系統、與當地機構合作投資等。計劃命名為「Digital Future Initiative」，估計將會為澳洲創造6000個直接職位，及28,000個支援職位，合共約3.4萬個工作崗位。

Google行政總裁Sundar Pichai認為，澳洲可以協助引領世界下一波創新浪潮，利用科技改善生活、創造就業機會，並達至進步。Google今次大舉投資澳洲，標誌著澳洲成為「南半球矽谷」雄心的又一重大推動力。悉尼市中心將於明年開始建設Tech Central，價值高達數十億美元，估計將於2026年完工。

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責任編輯：葉泳珊