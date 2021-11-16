英國Tesco聖誕廣告惹爭議 聖誕老人一個動作捱批

英國最大超級市場Tesco近日發布最新聖誕節廣告，惟當中內容惹起爭議。片中聖誕老人出示疫苗護照引來批評，被指鼓吹疫苗接種狀態歧視。英國傳媒報道，Tesco廣告已收到逾1,500宗投訴。Tesco廣告亦在社交媒體惹來熱議，引來大量網民批評。

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Tesco發布名為「今個聖誕，沒有事可以阻止我們」（This Christmas, Nothing’s Stopping Us），長達90秒的廣告，利用聖誕佳節宣傳，惟廣告其中一個場景惹來非議。廣告中，1名主持人報道聖誕老人或需接受隔離消息後，再顯示聖誕老人在過關出示疫苗護照，向入境官員表明已接種新冠疫苗，入境後無需接受隔離。聖誕老人身邊的民眾，和電視機前的觀眾更隨即歡呼。

Tesco聖誕廣告

英國廣告標準局（Advertising Standards Authority，ASA） 表示，目前已經收到逾1,500宗針對Tesco相關廣告的投訴，大部分投訴指廣告鼓吹對疫苗接種狀態的醫療歧視。ASA正審查投訴，再考慮是否採取進一步行動。英國《衛報》報道，Tesco聖誕廣告已成今年收到投訴最多的廣告。

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Tesco聖誕廣告英國廣為流傳，網站、廣告宣傳牌、巴士車站、廣播等地方都能見其蹤影。有網民在社交平台Twitter上留言質問Tesco公司，是否支持醫療狀態歧視，亦有網民指自己今年不會在Tesco購置任何聖誕物品，以反對Tesco公司在廣告宣傳疫苗接種狀態歧視做法。

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責任編輯：李俊儀