【筍工推介】環保署請外展統籌員(減廢及回收) 月薪2.1萬 主要舉辦減廢回收活動

環境保護署請外展統籌員(減廢及回收)，月薪21,000元，需持有本港大學／理工或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒授的相關科學、工程、教育、社會科學、社會服務、工商管理、管理學、公共行政學、活動推廣及宣傳或社會工作科目的文憑或高級證書，職位主要舉辦有關妥善實踐廢物源頭分類和乾淨回收的教育和宣傳活動，以及推廣環境保護署的減廢回收措施和計劃。不過，有關的工作時間及地點需視乎部門的運作需要而定，而獲取錄者或需不定時及超時工作，包括晚上、周末和周日及公眾假期；以及在戶外工作。職位會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

申請手續：申請表格〔通用表格第340號 (3/2013修訂版)〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。親身或以郵寄方式遞交的申請書，連同一張截圖圖片(註1)，須於截止申請日期或之前送達查詢地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵遞延誤或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足額郵票。所有郵資不足的郵件將不會獲派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。逾期或資料不全／並未按要求附上有關文件，包括註1列明的截圖圖片，或透過傳真／電郵遞交的申請，或不獲考慮。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請(註2)。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期起計12個星期內接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。申請人如不獲邀參加遴選面試，可視作落選論。



註1：申請人須隨申請表格夾附一張他／她曾上傳至社交媒體(例如Facebook, Instagram, Weixin, Twitter, Tiktok等)，以低碳生活為主題的截圖圖片，連同一頁不多於五十字的中文或英文註釋，解釋該帖文如何影響讀者。



註2：申請人如在網上遞交申請，須於2021年12月10日或之前把截圖圖片及短文郵寄至查詢地址(以郵戳日期為準)，或以Word檔案格式(.doc或.docx)電郵至apply_OC@epd.gov.hk。申請人在遞交有關文件時須註明網上申請編號。若以電郵提交截圖圖片及短文，申請人須以Word 檔案格式提交並確定檔案能夠被讀取，否則其申請或不獲考慮。

聯絡地址：香港九龍九龍灣常悅道11號新明大廈5樓環境保護署減廢及回收科減廢及回收組 [經辦人：行政主任(減廢及回收)3]

查詢電話：3690 7706

截止申請日期(日/月/年)：03/12/2021 23:59:00

【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽 【下一頁】

【年宵花市】維園年宵首天公開競投 最貴攤位叫價5.1萬 破去年紀錄 【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂