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【Google】Google公布2021上半年資訊公開報告　港府曾要求移除41項內容

科技 15:04 2021/11/16

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Google公開資訊公開報告2021年上半年的數據，揭示香港政府及司法機構在今年上半年曾想Google提出過18次移除要求，涉41個項目。

Google近年都會發布《資訊公開報告》（Transparency Report），公開各國政府機關向 Google提出的網上內容移除要求。今（16日）Google就公開2021年上半年的數據，揭示香港政府及司法機構在今年上半年曾想Google提出過18次移除要求，涉41個項目。而Google也配合要求，移除了其中23個項目。

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根據Google資訊公開報告指，在今年上半年港府曾提出過18次移除要求，報告也披露多個個案，而大部分提出移除者均為警方。香港警方指，有Google雲端硬碟帳戶被用於敲詐勒索，該帳戶的內容大多是女性私密照片，以及部分涉及政治活動的新聞相片。警方稱，若Google拒絕移除該帳戶，就會違反香港法律。最後Google以該帳戶違反Google產品政策，移除當中的所有檔案。

另外，香港警方表示根據禁制令提出的要求，指一篇網誌文章涉及「起底」和騷擾警方和其家人，因此要求Google移除文章。此外，警方也指出又Gmail帳戶冒用資深政府官員的身分，向政府人員傳送詐騙電郵，因此提出移除。Google均分別以文章內容違反 Google 產品政策以及Gmail帳戶違反Google產品政策為由，將文章移除和停用該帳戶。

除以上三個案例，香港警方也曾要求Google移除一部YouTube影片。該影片探討香港抗議群眾要求調查警方涉嫌暴力對待和殺害抗議者所秉持的理由，並強調香港人民有權選擇政府領導者和民意代表。但Google表示，該企最終並未移除這部影片。

Google強調，收到政府機關要求後，會評估要求的合法性與完整性，Google並非會配合要求移除所有內容。

【網絡安全】Google揭黑客利用macOS零日漏洞入侵　美媒VICE：香港用戶受攻擊

責任編輯：曾曉汶

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