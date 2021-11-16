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【異動股】管理層傳組財團擬每股4元私有化 雷蛇午後大升逾一成

股樓投資 15:21 2021/11/16

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外電消息指，遊戲設備供應商雷蛇(01337)管理層所牽頭的財團計劃以最多每股4元收購公司，以進行私有化，交易估值將高達350億元，即約45億美元。該財團最終目標是在紐約上市。有知情人士指出，私募基金CVC Capital Partners正考慮與雷蛇管理層共同通過一項潛在的交易收購雷蛇並將其私有化的投資者之一，市傳另一私募基金KKR(美：KKR)亦研究這項交易，但尚未決定是否投資。受私有化消息推動，雷蛇午後大幅炒上，截至2時45分報2.93元，大升15.8%。

【港股展望】 大摩持審慎態度 預測明年底恒指目標25000點 附大摩最新8大「焦點股」名單   詳情請看【下一頁

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早於上月，雷蛇一度傳出股權有機會易手。公司當時宣布，了解董事長兼控股股東陳民亮及非執行董事兼主要股東Lim Kaling 正在與金融投資者洽談，以探討一項涉及潛在交易可能性，其交易結構尚未確定，但可能涉及股份作出全面要約。

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撰文 : 李尚毅

雷蛇（01337） 港股

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