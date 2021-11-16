【大灣區】財庫局「灣區啟航—金融才俊計劃」名額增至120個　邀14大灣區商界領袖分享成功故事

▲ 【大灣區】財庫局「灣區啟航—金融才俊計劃」名額增至120個

財庫局局長許正宇在網誌指，財庫局聯同大灣區共同家園青年公益基金推出了「灣區啟航—金融才俊計劃」，為本地大學生提供為期5個月的全面培訓計劃，協助同學們了解大灣區及內地市場的機遇。計劃的啟動儀式將於本周四（11月18日）舉行，本來預計有80名同學參加，但由於推出後反應熱烈，「超額認購」50%，已將受惠人數增至120名。

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計劃的亮點之一，是參加者有機會與政商界領袖直接交流，深度了解他們在大灣區及內地其他城市的個人發展經歷以及成功背後的故事。已邀請了14位大灣區內的政商界領袖擔任分享嘉賓，其中更有不少為創業者，由11月起至明年1月，作涵蓋企業發展、金融科技、政策及監管、醫療及生物科技投融資、私募投資及初創企業等主題的分享，在不同領域為年青人帶來灣區事業發展的新啟發及新思維。

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講者包括信和集團副主席黃永光、啟明創投主管合夥人梁頴宇、小米集團首席財務官林世偉、希瑪眼科創辦人林順潮、Lalamove首席運營官盧家培、騰訊集團副總裁、富融銀行董事長賴智明、微保WeSure董事長劉家明、WeLab首席運營官梁雋文、建峖實業首席實業投資者何志安、美的集團首席財務官蔡偉定及德琪醫藥首席財務官龍振國。

除了領袖分享外，會舉辦各種企業參觀和職場技巧工作坊，更為計劃中表現出色的同學安排領袖影子工作體驗 （Job-shadowing）機會，讓其親身接觸及了解政商界領袖的日常工作，通過他們的個人經歷，啟發同學思考自身未來的事業發展路徑。

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