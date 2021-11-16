【華為造車】華為聯手長安、寧德時代　首款電動車「阿維塔11」登場

▲ 華為、寧德時代及長安汽車昨（15日）於上海舉行發布會，宣布首款智能電動汽車阿維塔11（AVATR 11）正式亮相。

華為近年雖然曾多次強調不會造車，但似乎並不排斥與造車企業合作。華為、寧德時代及長安汽車昨（15日）於上海舉行發布會，宣布首款智能電動汽車阿維塔11（AVATR 11）正式亮相。阿維塔11搭載華為CDC智能駕駛艙平台和ADC自動駕駛控制器，續航里程至少可達700公里，預計明年第三季實現首批量產及用戶交付。

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阿維塔11採用長安汽車、華為、寧德時代攜手開發的CHN平台，其中寧德時代將會提供最新的電池和動力系統；華為則負責自動駕駛系統、智能車廂解決方案和部份電子零件；生產和銷售則由長安汽車完成。而這款維塔11續航里程至少可達700公里，0-100km/h加速不到4秒，擁有200kW的高壓超級快充及400Tops的算力。

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另外，阿維塔11由位於德國慕尼克的阿維塔全球設計中心操刀，以「未來感」為核心設計理念。目前阿維塔11的首輛白車身，已於今年10月在重慶工廠成功試產，明年第二季將正式發布，預計第三季實現首批量產及用戶交付。至於生產及銷售渠道方面，阿維塔自建的智能柔性生產線位於重慶，可實現最高35萬輛的年產能。

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責任編輯：曾曉汶