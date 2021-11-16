【通脹高企】美國人平均加薪5% 受累通脹明加實減

疫情等因素導致美國勞動力短缺，大量美國人的加薪幅度顯著，去年工人的平均時薪增幅近5%。但通脹問題嚴重，美國人加上物價升幅後的平均時薪不升反跌。不少美國人認為經濟不佳，部分工人更寧願轉行任職更高薪的工作。

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美國工人去年的平均時薪增幅接近5%，增長速度維持於過去幾年的水平。但通脹升勢更快，美國10月的消費者物價指數（CPI）按年升6.2%，創1990年11月以來最大按月升幅。

美國勞工統計局截至上月的數據顯示，如將物價上升的影響納入計算，他們的平均時薪按年下跌1.2%。

而且通脹問題正波及的商品範圍廣泛，包括汽油和超市食品等重要生活必需品，大多數工人都難逃通脹壓力。而美聯社與NORC公共事務研究中心的民調顯示，60%受訪者認為經濟不佳，反映很多美國人都不滿國家經濟前景。

美國中小企薪酬計算公司Gusto首席經濟學家維爾克（Liz Wilke）表示，現時通貨膨脹的情況對工人不利。

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通脹或導致離職潮，包括部分人離開勞動力市場來照顧家庭，部分人則會自己創業。但維爾克指出也有部分人可能會辭職，轉行任職更高薪的工作，希望來抵消天然氣、食品及屋租加價帶來的額外生活成本。

休閒及款待行業的員工受通脹影響最低，他們的平均時薪按年增幅達11.2%，遠高於現行通脹率。至於金融業員工平均時薪按年增幅達4.2%，未能跟上通脹。

休閒及款待行業員工的薪金購買力實際上有升幅，然而金融業等較高薪行業員工的薪金購買力卻下降。

美國麻省大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）經濟學家杜布（Arindrajit Dube）表示，40%基層員工於今年第二季至第三季的時薪達到驚人增長，超越物價通脹。與此同時，中產階級的薪金增長卻追不上通脹。

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責任編輯：鄭錦玲