【會展講環保】展商習慣難改？　會展管理一姐：帶頭採用新科技＋改變策略

雖然疫情下展會活動及人流減少，卻反而有助靈活落實更新及更換可持續發展的措施及工程。香港會展管理公司董事總經理兼國際展覽業協會的新任主席梅李玉霞分享，期望可透過更新環保政策，改變運作模式和加強宣傳等，推動業界共同實踐。措施包括採用具更高環保效益的新科技如物聯網、大數據分析等協助管理，均有助減碳節能。

展商習慣難改 吉祥物籲分類

梅李玉霞近日接任國際展覽業協會主席，成為該協會95年來第一位亞洲女性舵手，並在上周以香港會議展覽業代表身份，首度於聯合國氣候變化大會上發言，分享如何推動會展業高質量的可持續發展。她接受本報訪問提到，會展管理公司肩負起教育公眾及帶頭改變的角色，在疫情下仍需不斷構思新方法，如宣傳策略、採納新科技，呼籲業界以實際行動支持。

▲ 會展管理公司董事總經理兼國際展覽業協會的新任主席梅李玉霞表示，未來將會繼續聚焦在業內加大力度，推動環保和減碳工作。（受訪者提供圖片）

她坦言：

展覽業界在環保上的挑戰，主要是難以改變習慣。

公司屢屢在構思工程如更換和提升設施、舉辦展覽時，在節省用電、減少用水、廢物分類等方面帶頭改變，希望主辦機構、參展商和買家逐漸跟隨會展做法。

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舉例來說，參展商、買家和訪客都習慣見到垃圾筒就直接棄置廢物，而不作垃圾分類。因此，公司近年在書展、美食展等展覽中，會放置不少垃圾分類箱，並聘請環保大使與會展中心吉祥物「嚟妮」向參展商宣傳和呼籲。

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至於拆除攤位時，由於承建商要短時間內交出場地給下一展覽準備，故面對沒有多餘時間和空間分出可循環再用材料的挑戰。惟在疫情下，會展活動減少、檔期不太緊張，她指一些較小型展覽便有時間和空間分類垃圾，希望未來展覽也可採用這個做法。

借大數據分析 調節通風冷氣

在節能減碳工作上，會展管理公司目標是2018至2023年的5年間可節省20%耗電量。公司聚焦在更換和提升設施的措施（見表），如使用最新的物聯網技術升級樓宇管理系統、使用大數據分析來調節通風和冷氣系統、在廚房安裝自動感應系統調校通風系統等。

她透露，公司由2018年至今已節省13%耗電量。公司還即將升級製冷機，預計每年可再減少約200萬千瓦用電量。

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減塑行動見效 首年減210萬件

採用有效策略對推動可持續發展的工作非常重要，梅李玉霞留意到，會展管理公司其中一項較大型又有效的減塑行動，就是2018年推出的「Think Before Plastic」行動。

該行動包括所有會展中心內的餐廳及小食亭，全面停用塑膠飲管和即棄塑膠餐具，亦逐步減少使用塑膠飯盒；以及在全年最多市民參與的書展中大力宣傳，教育市民身體力行減塑。她透露，推出的一年內已減少使用逾210萬件即棄塑膠用品。

她又指，另一項在疫情下更多人關注的環保措施，是會展內餐廳會為自備餐具的顧客提供折扣優惠。

這項措施其實早於疫情前已經推行，但疫情下更多顧客買外賣，所以更多人知道這項措施，愈來愈多人會自備餐具以獲取折扣。

該公司又以較便宜價格安排「碟頭飯」予承建商工人，吸引他們減少購買飯盒，從而減少產生廢物。

記者：張寶燕