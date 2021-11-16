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【利物浦恐襲】炸彈客多年前逃難赴英 疑有精神問題曾藏刀被捕

環球經濟金融 14:37 2021/11/16

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英國利物浦一間婦科醫院於周日（14日）國殤紀念日發生的士爆炸，持有炸彈的男乘客當場死亡。英國傳媒揭露炸彈客身份，為32歲的伊拉克難民阿爾梅尼，於多年前逃難至英國，2014年被拒絕難民庇護後，在利物浦市中心因藏刀被捕，當局懷疑阿爾梅尼有精神問題。

的士爆炸釀1死 英國提升恐襲級別至非常嚴重（第二版） 【下一頁】

英國《每日郵報》報道，在國殤紀念日的士爆炸中死亡為32歲男子阿爾梅尼（Enzo Almeni），他曾是一名薄餅廚師。據悉，阿爾梅尼在伊拉克長大，多年前從當地逃難至英國尋求庇護，大部分時間都在利物浦生活，而且得到協助難民尋求庇護的基督教組織支持，甚至獲當地虔誠基督徒夫婦收留，和他們生活8個月。

然而，阿爾梅尼於2014年被當局拒絕難民庇護申請後，在利物浦市中心因藏刀被捕，導致他被認定有精神問題，需住院數個月。有指阿爾梅尼是一名賽車迷，為紀念意大利超跑法拉利創辦人Enzo Ferrari，於是將名字由Emad Jamil Al-Swealmeen改為 Enzo。

據悉，阿爾梅尼在2017年由伊斯蘭教改信基督教，在利物浦大教堂受洗，外界認為該教堂是阿爾梅尼周日計劃的恐襲目標，當時正舉行國殤紀念日活動。

利物浦恐襲現場片段曝光 的士一停即爆炸 【下一頁】

據悉，事發當日阿爾梅尼上車後要求前往利物浦大教堂，的士司機佩里（Dave Perry）覺得乘客行跡可疑，於是以交通受阻為由，在鄰近的婦科醫院停車及報警。

佩里其後注意到阿爾梅尼攜帶疑似炸彈裝備，當下將他鎖在車上，並趁機逃出的士，的士隨即在利物浦女子醫院（Liverpool Women's Hospital）發生爆炸，阿爾梅尼當場死亡。佩里逃出車輛時被爆炸碎片刮傷及燒傷需留醫，現時已出院。

軍情五處（MI5）正調查爆炸是否涉及伊斯蘭主義，以及阿爾梅尼行兇動機，消息人士透露，警方將著手調查阿爾梅尼的精神健康。此外，西北反恐警察部周一拘捕多一名男子接受調查，其後已獲釋。

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責任編輯：郭麗明

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