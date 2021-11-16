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第四象限的全球投資

宏觀解讀 14:16 2021/11/16

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伴隨着2022年全球經濟在「新供給衝擊」之下進入「滯脹」第四象限，國際金融市場的整體表現和風格特徵也將隨之發生變化。值得強調的是，國際金融市場是人的行為總和，而人的行為具有慣性，行為的過往軌跡對於預判市場未來演化非常重要。

截至2021年年末，國際金融市場運行軌跡具有以下特徵事實：股票市場2021年整體上行，延續了過去10年的強勢表現；債券市場2021年開啟調整，結束了過去10年的整體強勢；大宗商品市場2021年大幅上行，一掃過去10年的長期低迷。事實背後，往往都藏有符合歷史經驗的長期邏輯，國際金融市場運行自有內生規律。關於宏觀經濟運行狀態和國際金融市場運行規律之間的相關關係，理論學者和業界投行廣有研究，其中最為著名的「美林時鐘」將宏觀經濟劃分成四種狀態、四個象限，而「債券市場下行──股票市場上行（放緩）──大宗急劇上行」則對應着在宏觀經濟坐標系裡，從第三象限到第二象限再到第一象限的移動，而按照這個移動方向，下一站就是第四象限，這個象限恰恰對應着「滯脹」時期，而「美林時鐘」就此給出的大類資產輪轉的重心則由此轉換到貨幣資產。

我們認為，「美林時鐘」也許並不完全精準，現代金融市場的運轉也漸趨複雜，但宏觀經濟與金融市場之間互為因果、深度關聯的相關關係沒有變，「美林時鐘」的思維邏輯依舊值得參考借鑑。我們在「美林時鐘」的基礎上，結合現實做了大類資產配置思維框架的進一步拓展。2022年，全球經濟進入第四象限，全球大類資產配置也將出現新的趨勢，股票市場持續上行的長期勢頭恐將趨緩，高估值市場將面臨調整壓力，債券市場整體下行的態勢恐將延續，大宗商品市場熱度還將延續一段時間。在這個過程中，防禦性投資和戰略性布局將構成重要主題。

對於第四象限的全球投資，我們給投資者客戶的建議是：首先，放低收益預期，做好應對超預期波動的思想準備和工作準備；其次，短期需求側政策帶來相對更大的波動風險，長期供給側政策帶來相對更多的投資機會；再次，第四象限是新舊賽道新陳代謝的區域，舊賽道壓力重重，新賽道欣欣向榮，賽道選擇將系統性地影響長期回報；此外，硬核科技、綠色經濟、數碼貨幣等新賽道的全球競爭更趨激烈，中美G2始終是競爭中的領頭羊，特別是中國高質量發展帶來的戰略性機會，值得長期戰略性布局；最後，順勢而為、專業至上始終是於變局中開新局的不二選擇，第四象限的全球投資更加需要審慎自律和專業加持。

撰文 : 程實 工銀國際首席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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