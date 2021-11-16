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【機迷熱話】Pokémon GO新版本　將停止支援iOS 12或以下系統

科技 17:15 2021/11/16

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Niantic近日宣布，Pokémon GO的225更新版本，將不再支援iOS 12或以下系統。

由Niantic開發的AR遊戲《Pokémon GO》曾於香港引起「捉精靈」熱潮，自2016年推出以來，一直深受玩家愛戴，更有不少老玩家會用舊機遊玩。不過玩家們要留意了，Niantic近日宣布，Pokémon GO的225更新版本，將不再支援iOS 12或以下系統。所以使用搭載iOS 12系統遊玩的玩家，必須更新到至少iOS 13，才可下載Pokémon GO最新的225更新版本。

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外國科技網站SlashGear報道，Niantic 近日發布公告，指Pokémon GO將不再支援iOS 12舊版本系統， iOS 12用戶將無法下載最新225版本。Niantic提醒用戶，若想繼續遊玩，就需要升級到 iOS 13 及更高版本。不過Pokémon GO支援的設備並沒有發生變化，即若舊款iPhone能夠更新到 iOS 13或更高版本，就可以遊玩到225版本的Pokémon GO。

至於Android設備用家，將不會受到這次更新的影響，而Android用戶目前最低運行版本為 Android 6。

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責任編輯：曾曉汶

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