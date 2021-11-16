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韓國三星李在鎔出獄後首外訪　或正為造價170億美元晶片廠定選址

環球政經 20:44 2021/11/16

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綜合外媒報道，韓國三星（Samsung）電子副會長李在鎔周日離開首爾前往加拿大和美國，現正在訪問北美，預計是次訪問將確定170億美元的半導體晶片廠的選址，而這是他因賄賂入獄獲得假釋後的首次高調出訪。

【半導體ETF】三星彭博環球半導體ETF今日掛牌 【見下頁

李在鎔周日在機場對記者表示，將與不同美國合作夥伴會面，同時將訪問新冠疫苗生產商莫德納(Moderna) 在波士頓的總部。

據路透社報道，有消息人士此前透露，三星一直考慮建造新的晶片廠，而位於德克薩斯州的威廉森郡（Williamson County）一個工廠則較為合適，該工廠或會用於生產電腦晶片，擬於明年動工，2024年完工投產。

【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽 【見下頁

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上月韓國批准製藥商三星生物製藥（Samsung BioLogics）生產的Moderna疫苗的緊急使用，該公司與Moderna達成了「填充和完成」（"fill and finish" ）協議。

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