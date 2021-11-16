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【供應鏈危機】中國往美國運輸時間延長至40日　黑色星期五、聖誕檔期恐現缺貨潮

商業 14:15 2021/11/16

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除了11月26日黑色星期五，若11月內物流問題仍未解決，還會拖累聖誕節檔期的供貨。 （法新社圖片）

聖誕將至，但港口堵塞的問題仍然未解決。零售商及企業雖然已提前在11月底至12月上旬採購，但物流情況尚未見恢復正常的跡象，憂慮日漸加劇。

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據日經中文網報道，美國各地的封城措施漸漸解除，先前累積下來的購物力正在釋放。不過，由於物流亂局，卻令不少消費者的期望落空。

報道指，原因是港口擠塞導致進口停滯。美國進口貨櫃當中，有4成於洛杉磯港及長灘港上岸，但自夏季起，貨船開始持續在海上停滯。港口處理貨物的能力跟不上快速復甦的消費意欲。

海上船隻升至80艘以上、滯留至少10天

日本經濟新聞分析英國Refinitiv的船舶位置信息數據後，發現春季初期，海上船隻約為30艘，到9月中旬以後，數量上升至80艘以上，維持在約3倍的水平。而船隻在抵達港口後，不得不平均等待10天左右。

有海運公司表示，連同通關等手續，由中國輸至美國西岸通常需要約30天，但現時目前則延長至40天以上。情況不僅影響11月26日黑色星期五，若11月內問題仍未解決，還會拖累聖誕節檔期的供貨。 

據Descartes Datamyne的海運貨櫃資料庫，發現1月至10月停留在洛杉磯港和長灘港的進口商品當中，以傢具最多，較疫情前增加22%。大量滯留船隻另外亦有裝載電子產品及玩具等。

為解決此問題，美國政府提出讓港口24小時運作，惟始終人手短缺、設施不足等問題很多，似乎難以實現24小時運作。

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企業改用其他港口、小型貨櫃船

而企業方面，IKEA貨架的缺貨情況亦相當顯著，其中一間位於加州的門市，有大量貨品要在12月後才能到貨，店員料對年底商戰的影響巨大。IKEA以往幾乎全部進口商品均經洛杉磯港和長灘港進入；目前該企唯有增加從奧克蘭港進口的方案。

沃爾瑪（Walmart）其中一間店舖，亦出現家電產品和玩具缺貨的情況。雖然該店自11月3日提前開始為期1個月的促銷，希望緩解聖誕檔期的壓力，但實在難以滿足顧客需求。

一名沃爾瑪店員表示：「追加貨品仍沒有頭緒，月內難以補充庫存。」該企亦透過租賃小型貨櫃船等措施，加以應對情況。

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