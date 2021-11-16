【利物浦恐襲】現場片段曝光 的士一停即爆炸

英國利物浦周日發生汽車爆炸，一名炸彈客乘坐的士在一間婦科醫院附近爆炸。其後現場影片流出，顯示的士剛轉入醫院後，甫停車便發生爆炸，司機隨後離開車輛。未幾，車輛便開始起火，幸未波及附近車輛。

【利物浦恐襲】的士爆炸釀1死 英國提升恐襲級別至非常嚴重 【下一頁】

利物浦女子醫院（Liverpool Women's Hospital）附近的閉路電視影片可見，接載炸彈客的的士轉入醫院入口迴旋處後，剛剛停頓後便發生爆炸。被外界稱讚阻止恐襲的司機隨後逃出，一名身穿黃色背心男子上前查看。

的士不久後開始冒出濃煙，車頭更起火，火勢迅速蔓延車身。有民眾取來滅火器，但無法撲滅火勢。雖然事發地點附近泊有不少車輛，但爆炸未有波及其他車輛，而且當時亦無人在附近，造成有限傷亡及損毀。

【利物浦恐襲】機警的士司機反鎖炸彈客 避免更大傷亡 【下一頁】

事發當日為英國國殤紀念日，利物浦大教堂正準備舉行默哀活動。據悉，炸彈客原打算前往大教堂，但司機發現有可疑，以交通受阻為由，在鄰近的婦科醫院停車及報警。

英國事後先後拘捕4人，並循恐怖襲擊方向調查。英國內政部周一（15日）宣布，提升恐怖襲擊級別一級至「非常嚴重」（Severe），即受襲機會很高（highly likely），為5級機制中的第4級。

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責任編輯：吳漢培