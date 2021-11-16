  • 26°C
香港時間 : 20211116日 (二) 14:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納

股市 13:50 2021/11/16

分享：

買奢侈品可以是抗通脹投資之選？原因是什麼？致力剖析環球政治局勢並評估對財金市況影響的李卓穎（Vivian），深入淺出為你分析。

重溫《ET開市直擊》足本版：按此→習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

高盛看好中概股　汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？
2021/11/15
高盛看好中概股　汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？
中美通脹解讀　抗通脹可買SPDR金ETF？
2021/11/15
中美通脹解讀　抗通脹可買SPDR金ETF？
阿里巴巴9988第三季業績預期不理想　憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署
2021/11/15
阿里巴巴9988第三季業績預期不理想　憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署
北京證券交易所今啟市有何看點？對港交所388又有冇影響
2021/11/15
北京證券交易所今啟市有何看點？對港交所388又有冇影響
新秀麗1910績佳股價破頂　短綫策略點睇？
2021/11/15
新秀麗1910績佳股價破頂　短綫策略點睇？
中共中央政治局 通脹 政治

上一篇文章

【港元存款】招商永隆推限時1厘港元定存　3個月穩賺最多625元

下一篇文章

【雷蛇私有化？】雷蛇高管擬以每股4元私有化、作價近350億元　股價飈逾12%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫　林鄭：行程受規範且風險可控（第二版）
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫　林鄭：行程受規範且風險可控（第二版）
【大行看法】大摩：中國政策出現轉捩點　明年經濟增長加快至5.5%
【大行看法】大摩：中國政策出現轉捩點　明年經濟增長加快至5.5%
阿里巴巴9988第三季業績預期不理想　憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署
阿里巴巴9988第三季業績預期不理想　憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署
【石Sir午市閒談】今日推介上海復旦｜創科、中芯、越秀交通、友邦、新秀麗最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介上海復旦｜創科、中芯、越秀交通、友邦、新秀麗最新部署
【港股ADR+夜期】美滙指數抽升　夜期跌22點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美滙指數抽升　夜期跌22點（不斷更新）
【2022展望】大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度　看好A股多於港股（附恒指目標）
【2022展望】大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度　看好A股多於港股（附恒指目標）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款