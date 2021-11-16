投資奢侈品是抗通脹之選？為你分析愛馬仕Hermes現價是否值得吸納 股市 13:50 2021/11/16 分享： 買奢侈品可以是抗通脹投資之選？原因是什麼？致力剖析環球政治局勢並評估對財金市況影響的李卓穎（Vivian），深入淺出為你分析。 重溫《ET開市直擊》足本版：按此→習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 2021/11/15 高盛看好中概股 汽車、互聯網、電商、耐用品、半導體板塊股點揀？ 中美通脹解讀 抗通脹可買SPDR金ETF？ 2021/11/15 中美通脹解讀 抗通脹可買SPDR金ETF？ 阿里巴巴9988第三季業績預期不理想 憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署 2021/11/15 阿里巴巴9988第三季業績預期不理想 憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署 北京證券交易所今啟市有何看點？對港交所388又有冇影響 2021/11/15 北京證券交易所今啟市有何看點？對港交所388又有冇影響 新秀麗1910績佳股價破頂 短綫策略點睇？ 2021/11/15 新秀麗1910績佳股價破頂 短綫策略點睇？ 中共中央政治局 通脹 政治