美參議院議員推「億萬富翁稅」議案遭兒子大肆批評　今稱「兩父子無隔夜仇」

綜合外媒報道,美國民主黨參議院財務委員會主席懷登(Ron Wyden)擬向億萬富豪的徵收未實現收益的稅項,以幫助資助總統拜登正在制定的社會政策和氣候變化議案。然而,此舉卻遭到其兒子阿當(Adam Wyden)上星期在Twitter上大肆批評,但阿當周一時稱「兩父子無隔夜仇」( there is no bad blood between father and son)。

任職對沖基金經理的阿當向CNBC表示,他意識到他到「父親」和「政治家」之間事實上有所不同,事實上他相當尊重父親。惟他強調,這個議題卻是與家庭息息相關,「我一手一腳建立自己的事業,因為這與立法者有關,做出這些政策決定的人,明顯地從未經歷過經營企業的艱辛。」他更明言,亞馬遜、Google、Netflix以及Tesla這四間代表「創新文化」的公司,令美國成為「世界羨慕的對象」。

阿當上星期,在Twitter上評論了馬斯克批評懷登的推文,間接寫道「這位政治家討厭美國夢」(Why does he hate us / the American dream so much?!?!?!?! ),更指出「大多數立法者從無立任何東西」、「所以我想他們更容易盲目地、隨意地試圖摧毀一些東西。」( “Most legislators have never built anything,” 、so I guess it’s easier to mindlessly and haphazardly try and tear stuff down.”)

