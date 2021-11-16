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美參議院議員推「億萬富翁稅」議案遭兒子大肆批評　今稱「兩父子無隔夜仇」

環球政經 20:07 2021/11/16

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綜合外媒報道，美國民主黨參議院財務委員會主席懷登（Ron Wyden）擬向億萬富豪的徵收未實現收益的稅項，以幫助資助總統拜登正在制定的社會政策和氣候變化議案。然而，此舉卻遭到其兒子阿當（Adam Wyden）上星期在Twitter上大肆批評，但阿當周一時稱「兩父子無隔夜仇」（ there is no bad blood between father and son）。

貧者愈貧、富者愈富？美國富豪疫情間總財富暴增1.8萬億美元 【見下頁

任職對沖基金經理的阿當向CNBC表示，他意識到他到「父親」和「政治家」之間事實上有所不同，事實上他相當尊重父親。惟他強調，這個議題卻是與家庭息息相關，「我一手一腳建立自己的事業，因為這與立法者有關，做出這些政策決定的人，明顯地從未經歷過經營企業的艱辛。」他更明言，亞馬遜、Google、Netflix以及Tesla這四間代表「創新文化」的公司，令美國成為「世界羨慕的對象」。

【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽 【見下頁

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阿當上星期，在Twitter上評論了馬斯克批評懷登的推文，間接寫道「這位政治家討厭美國夢」（Why does he hate us / the American dream so much?!?!?!?! ），更指出「大多數立法者從無立任何東西」、「所以我想他們更容易盲目地、隨意地試圖摧毀一些東西。」（ “Most legislators have never built anything,” 、so I guess it’s easier to mindlessly and haphazardly try and tear stuff down.”）

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撰文 : 陳楚琨

美國民主黨 富豪 經濟 拜登 馬斯克 Tesla Google 政治 Netflix Twitter

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