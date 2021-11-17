【雷蛇私有化？】雷蛇指潛在要約價格尚未確定、股價回吐逾3%　早前傳高管擬以每股4元私有化

▲ 【雷蛇私有化？】雷蛇指潛在要約價格尚未確定

雷蛇周二收市後發通告澄清，指交易結構尚未確定，可能導致也可能不會導致就公司股份作出全面要約的交易。董事會已注意到股份價格和成交量近期有所上升及媒體報道，但截至公告日期為止，陳民亮、Kaling Lim及金融投資者雙方無法肯定洽談最終會導致各方就潛在交易的條款達成共識，潛在要約價格亦尚未確定，亦並未與任何一方訂立正式協議。雷蛇周三股價回吐，中午收報2.73元，跌3.2%。

早前路透引述兩名消人士報道，由雷蛇 （01337） 一群高級管理層組成的財團，計劃以每股4元將雷蛇私有化，每股作價差不多等於雷蛇過去一個月股價平均價2.1元的一倍，令建議私有化價格近350億元。消息刺激，雷蛇周二股價收升11.5%，報2.82元的半年高位。現時雷蛇創辦人兼主席陳民亮及非執行董事Kaling Lim持股合共持有雷蛇57.8%股權。

報道指，雷蛇財團認為，雷蛇在港股市場價值受到低估，而且投資者普遍將焦點放在內地科技股。財團除考慮私有化，亦與私募基金CVC Capital Partners有接觸。

雷蛇上月通告指，陳民亮及Kaling Kim正在與金融投資者洽談，以探討一項涉及雷蛇的潛在交易可能性，其交易結構尚未確定，但可能導致也可能不會導致就雷蛇股份作出全面要約。

雷蛇於2017年在香港上市，由周凱旋掌舵的維港投資是公司上市前主要投資者之一。

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