  • 25°C
香港時間 : 20211117日 (三) 12:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雷蛇私有化？】雷蛇指潛在要約價格尚未確定、股價回吐逾3%　早前傳高管擬以每股4元私有化

股市 12:01 2021/11/17

分享：

【雷蛇私有化？】雷蛇指潛在要約價格尚未確定

雷蛇周二收市後發通告澄清，指交易結構尚未確定，可能導致也可能不會導致就公司股份作出全面要約的交易。董事會已注意到股份價格和成交量近期有所上升及媒體報道，但截至公告日期為止，陳民亮、Kaling Lim及金融投資者雙方無法肯定洽談最終會導致各方就潛在交易的條款達成共識，潛在要約價格亦尚未確定，亦並未與任何一方訂立正式協議。雷蛇周三股價回吐，中午收報2.73元，跌3.2%。

雷蛇創辦人正與金融投資者洽談【下一頁】

早前路透引述兩名消人士報道，由雷蛇 （01337） 一群高級管理層組成的財團，計劃以每股4元將雷蛇私有化，每股作價差不多等於雷蛇過去一個月股價平均價2.1元的一倍，令建議私有化價格近350億元。消息刺激，雷蛇周二股價收升11.5%，報2.82元的半年高位。現時雷蛇創辦人兼主席陳民亮及非執行董事Kaling Lim持股合共持有雷蛇57.8%股權。

報道指，雷蛇財團認為，雷蛇在港股市場價值受到低估，而且投資者普遍將焦點放在內地科技股。財團除考慮私有化，亦與私募基金CVC Capital Partners有接觸。

雷蛇雙11銷售強勁【下一頁】

雷蛇上月通告指，陳民亮及Kaling Kim正在與金融投資者洽談，以探討一項涉及雷蛇的潛在交易可能性，其交易結構尚未確定，但可能導致也可能不會導致就雷蛇股份作出全面要約。

雷蛇於2017年在香港上市，由周凱旋掌舵的維港投資是公司上市前主要投資者之一。

相關文章：【RAZER】雷蛇：正考慮在美國第二上市 4成收入來自美國市場

港股 私有化 私募基金 雷蛇（01337）

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日跌118點　騰訊逆市升0.9%力撐（不斷更新）

下一篇文章

港股反彈勢頭可持續多久 利淡消息已漸褪？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】美滙指數抽升　夜期跌22點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美滙指數抽升　夜期跌22點（不斷更新）
【新股IPO】百心安2185今日起招股　一手入場費約12389元　孖展未足額
【新股IPO】百心安2185今日起招股　一手入場費約12389元　孖展未足額
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫　林鄭：行程受規範且風險可控（第二版）
【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫　林鄭：行程受規範且風險可控（第二版）
【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【ADR+恒指夜期】夜期跌48點　美團ADR較港低1%（不斷更新）
【雷蛇私有化？】雷蛇指潛在要約價格尚未確定、股價回吐逾3%　早前傳高管擬以每股4元私有化
【雷蛇私有化？】雷蛇指潛在要約價格尚未確定、股價回吐逾3%　早前傳高管擬以每股4元私有化
【LCID業績】Tesla勁敵Lucid預訂量增至逾1.7萬輛　2022年産量目標2萬輛
【LCID業績】Tesla勁敵Lucid預訂量增至逾1.7萬輛　2022年産量目標2萬輛
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款