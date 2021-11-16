【重歸舊好】Google宣布將向澳洲投資10億澳元　設立研究中心等基建項目

澳洲政府早前提出草案，要求Facebook和Google等平台向當地媒體支付新聞內容費用，以保護該國的新聞業，此舉惹來Facebook和Google的反彈，Google更一度表示要退出當地市場。不過，Google於今日（16日）宣布，將在五年內向澳洲投資10億澳元，計劃擴展雲端運算的基礎設施，建立與聯邦科學與工業研究組織合作 (CSIRO) 的研究中心。

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Google澳洲董事總經理Mel Silva表示，該計劃將帶來重要的科技資源和投資。澳洲總理摩利臣就稱，計劃是一張「10億澳元的信任票」，同時表示將為當地帶來更多的STEM（科學、技術、工程和數學）工作機會，並使國內生產總值增長近65億澳元。

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不過一個智庫機構——澳洲研究所負責任技術中心指出，這則新聞重點在於「只需為向澳洲交稅，就能帶來更多的錢」。該機構的總監Peter Lewis表示，Google在澳洲的年收入約50億澳元，但只要繳納了不到 1% 的稅，他直言：「當大型科技公司向一個國家提供資金時，總會有附加條件」。

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