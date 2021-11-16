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【冇得揀？】連Chrome也不能用？　Windows 11疑限制部分功能只可使用Edge惹開發者熱議

科技 16:25 2021/11/16

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Edge瀏覽器一直是Windows系統的預設程式，但近日有開發者指出即使預設瀏覽器是為Chrome或FireFox，系統只會以Edge開啟。據《The Verge》報道，有開發者因而透過「EdgeDeflector」軟件，修改Windows內部的連結設定，讓用戶能用其他瀏覽器取代 Edge。

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報道指，在最新Windows 11的開發者版本中，微軟被發現開始封鎖EdgeDeflector，不再允許開發者改變其連線協議，即表示未來在開始選單、搜尋、小工具面板只能以 Edge開啟，無法作出任何修改。微軟向《The Verge》表示，此舉因為了維護端對端的客戶體驗。

對於微軟強制使用Edge，引起開發者熱議。EdgeDeflector開發者Daniel Aleksandersen 在個人網誌表示，Brave和Firefox都已經採用EdgeDeflector功能，目前共有50萬名用戶。他又指，微軟透過更新讓其他瀏覽器產品難以競爭，更砲轟微軟不再是「Windows的好管家」，把廣告、軟件及訂閱服務放在用戶的生產力之上。

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至於Firefox的開發商Mozilla亦向《The Verge》指出，用戶應該要有選擇權，能夠更改預設程式。以往Firefox可以修改設定改變預設瀏覽器，但隨著Windows 11推出更新版本，令Firefox難以完全取代Edge。

微軟推出Windows 11時候，被用家批評修改預設瀏覽器的流程太過麻煩，當中HTM、HTML、PDF等不同的檔案類型，都要個別設定，否則一律只會以Edge開啟，不像以往能透過一鍵全部進行修改。

【匯款騙案】小心犯罪分子偽冒！FBI：藉QR Code傳送加密貨幣更難追查

記者：廖淑瑩

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