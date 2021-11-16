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【新冠疫苗】英國或改完成接種定義 准40歲以上打第3針

環球社會熱點 14:00 2021/11/16

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新冠肺炎疫苗效用隨時間減少，英國等地陸續為民眾接種第3針。英國首相約翰遜周一（15日）表示，英國需調整完成疫苗接種定義，接種完第3針才獲視為完成接種。另外，英國擴大第3針接種資格年齡至40歲。

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約翰遜（Boris Johnson）於新聞發布會上表示，未來可能需要修改完成疫苗接種定義，將會報包括接種第3劑疫苗。約翰遜表示，接種第3劑令英國民眾生活變得更加輕鬆，但他並未提及詳細時間表。

英國現時定義完成疫苗接種為，完整接受對抗新冠肺炎病毒的獲批疫苗療程，除一劑的強生疫苗外，英國已批准使用的疫苗均為兩劑。

約翰遜亦表示，政府正計劃在新冠疫苗護照上，增加接種第3劑證明資料。據悉，目前英國疫苗護照程式僅顯示首兩劑疫苗接種數據，加強劑數據卻未有列出，或導致英國人未能按計劃出國渡假。

另外，英國擴大新冠疫苗第3劑接種計劃，將合資格接種年齡下調至40歲。40至49歲民眾可選擇接種1劑輝瑞疫苗（Pfizer）或半劑Moderna疫苗作加強劑，並在完成2劑接半年後接種。

英國強制NHS前線員工打新冠疫苗 數萬人或離職 【下一頁】

英國衛生局數據顯示，完成3劑疫苗接種可將感染風險減少逾93%。英格蘭副首席醫療官范塔姆（Jonathan Van-Tam）表示，若第3劑接種計劃取得成功，可大大減少今年冬天疫情爆發機會。

英國疫苗接種及免疫委員會（JCVI）亦建議，16及17歲青少年可接種第2劑疫苗，改變之前只接種1劑做法。

英國目前已有約1,260萬人接種第3劑，包括50歲或以上人士和前線醫務人員等。英國最新單日新增確診人數近4萬人，約翰遜形容，若完成2劑接種人士，因免疫能力下降而患上重症甚至死亡，將會是徹底的悲劇。

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責任編輯：李俊儀

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