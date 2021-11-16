【疫市營商】本地樹脂藝術家　疫市夥大企推商業項目

▲ 本地樹脂藝術品牌創辦人張匯希（Rolland）於４年前成立個人品牌，近年獲不少大型商戶關注，一同合作推行商業項目。（湯致遠攝）

疫情影響下，不少藝術創作者少了舉辦展覽機會，收入因而大減。本地樹脂藝術品牌創辦人張匯希（Rolland）卻沒因此停下步伐，並努力在疫境中求存，夥拍大型企業及商戶推出商業項目，透過舉辦不同工作坊及參與展覽，品牌每年收入維持7位數字。

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Rolland坦言，畢業後曾經工作兩年，也有想過遠赴英國進修，後來被迫取消計劃。他於4年前在港創辦「agape」個人品牌，並以樹脂藝術作為主要元素，創作一系列生活及室內設計產品。

初期擺市集 與客接觸多曝光

Rolland發現，樹脂有非常高的流動性及可塑性，決定採其進行創作。「樹脂可透明得像水一般，乾了之後又與玻璃相似，加入色彩後，處於半透明狀態，可做到仿寶石效果。」創作樹脂藝術品的過程十分有趣，最終呈現的成品更會有不同變化，反映其獨特之處。後來品牌逐漸推出木盤、時鐘、室內裝置等產品。

為了更快將產品帶入市場，初期Rolland透過參與市集與客戶群接觸，冀讓更多人認識品牌。他指，擺放市集的成本並不高，每日只需400至500元攤位租借費，便能接觸不同潛在客戶。後來他透過經營Facebook、Instagram等社交媒體，由於樹脂藝術品的獨特性，漸獲不少本地消費者留意，更有大型商戶主動邀請合作。

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他表示，品牌曾在2018年接獲首項大型商業合作項目。當時新世界地產透過社交媒體主動接洽，希望他利用樹脂創作一個5米×4米大型人工湖裝置。「當時香港並沒有人可以做到這種藝術，獲得大型企業的信任也十分難得。」他坦言，創作過程中也難免遇到挫折，因樹脂畫的創作不可逆轉，在創作時也要兼顧客戶要求，並要兩者之間取得平衡。

自此，品牌便陸續收到不同合作邀請，包括K11 MUSEA、東南樓藝術酒店。品牌於今年入選「設計創業培育計劃亅（DIP），除了獲得資助之外，最近與本地品牌雞仔嘜合作，利用回收的布料、舊衣等設計與樹脂藝術相關產品，預計聖誕節期間推出。除了商戶之外，品牌亦有不少私人客戶，Rolland透露，私人客戶的類型及年齡層廣泛，通常他們會購買用作入伙、新舖開張禮物。

擬結合科技互動 多感官享受

不少港人對於樹脂藝術仍缺乏認識，多年堅持營運不易，Rolland卻從沒想放棄，希望未來設計更多大型藝術裝置，並結合科技互動等元素，希望讓參觀者透過多感官享受，可帶來一些生活反思，並對樹脂藝術作進一步認識。

台北幸遇伯樂 度小月辦個展

為了吸納客戶群，近年品牌亦參與不少外國展覽。Rolland憶述一次到台北松山參與展覽的經歷，由於樹脂裝飾產品較大型，通常客戶會對於小型產品更有興趣，正當他以為展品無人問津時，卻意外獲得一位伯樂青睞，於展覽中認識當地餐飲品牌度小月創辦人，更獲得邀請到餐廳內舉辦個人展覽。

他稱，慶幸可到台灣舉辦首個個人展覽，透過此次機會更認識不少當地名人、藝術家，從而獲得更多交流機會。Rolland認為藝術無分界限，只要有人懂得欣賞便彼此溝通，渴望疫情過後，繼續前往外國參與不同展覽，希望將樹脂藝術帶到不同地方。

作為本地少有從事樹脂藝術的創作者，Rolland表示，樹脂創作在香港仍屬冷門，但在加拿大、歐洲、美國等地卻很流行，雖然樹脂創作容易上手，但亦需要花不少時間鑽研。此外，他表示並不擔心市場對於該類藝術作品的接受程度較低，反而因為冷門，缺乏與同行分享的機會，導致在技術上較少有意見交流。

記者：李寶如