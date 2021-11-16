▲ 【TSLA】馬斯克周一再沽72億元Tesla股票 一周內兩度行使購股權

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk） 沽售 Tesla股票的行動未完。外電報道，馬斯克周一（15日）行使期權，賣出9.3億美元（72.5億港元）Tesla股票。

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據悉，馬斯克在周一以6.24美元價格行使期權，購入210萬股，並在同一日出售93.4萬股。Tesla周一盤中曾跌穿1000美元，最終收報1013.39美元，是行使價的逾162倍。馬斯克將需要就股票的行使價與公平市場價值之間的差額繳納所得稅。

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這是馬斯克一周內第二次行使期權。馬斯克在上周一（8日）亦行使期權，購入近220萬股，並出售當中的93.4萬股。這兩批期權相關出售屬於9月份制定的預安排交易計畫。

根據Tesla文件，截至去年底止，馬斯克可以行使期權購入2286萬股，這些期權將會於明年8月底屆滿。

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