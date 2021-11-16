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【TSLA】馬斯克周一再沽72億元Tesla股票　一周內兩度行使購股權

股市 13:12 2021/11/16

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【TSLA】馬斯克周一再沽72億元Tesla股票　一周內兩度行使購股權

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk） 沽售 Tesla股票的行動未完。外電報道，馬斯克周一（15日）行使期權，賣出9.3億美元（72.5億港元）Tesla股票。

馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項　暗示或沽更多Tesla股份？【下一頁】

據悉，馬斯克在周一以6.24美元價格行使期權，購入210萬股，並在同一日出售93.4萬股。Tesla周一盤中曾跌穿1000美元，最終收報1013.39美元，是行使價的逾162倍。馬斯克將需要就股票的行使價與公平市場價值之間的差額繳納所得稅。

Tesla連發10通告　馬斯克連續3日沽Tesla套現約50億美元、（附每日交易圖解）【下一頁】

這是馬斯克一周內第二次行使期權。馬斯克在上周一（8日）亦行使期權，購入近220萬股，並出售當中的93.4萬股。這兩批期權相關出售屬於9月份制定的預安排交易計畫。

根據Tesla文件，截至去年底止，馬斯克可以行使期權購入2286萬股，這些期權將會於明年8月底屆滿。

相關文章：【TSLA】Tesla股價突挫逾10%　馬斯克弟弟搶先一步套現　上周五1237美元高位出貨

 

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 期權 Tesla 馬斯克

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