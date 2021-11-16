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美國遲遲未加息　背後考量是什麼？

股市 13:05 2021/11/16

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美國通脹屢創新高，美國經濟前景點睇？美國聯儲局加息遲遲未落實，背後考慮是什麼？致力剖析環球政治局勢並評估對財金市況影響的李卓穎（Vivian），深入淺出為你分析。

重溫《ET開市直擊》足本版：按此->習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code）

欄名 : 3分鐘睇市

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