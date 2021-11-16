美國遲遲未加息 背後考量是什麼？ 股市 13:05 2021/11/16 分享： 美國通脹屢創新高，美國經濟前景點睇？美國聯儲局加息遲遲未落實，背後考慮是什麼？致力剖析環球政治局勢並評估對財金市況影響的李卓穎（Vivian），深入淺出為你分析。 重溫《ET開市直擊》足本版：按此->習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股（附time code） 欄名 : 3分鐘睇市 最新專欄文章 更多 全球向新能源進發引致超級通脹 背後原因是什麼？ 今日 全球向新能源進發引致超級通脹 背後原因是什麼？ 美國滯脹拖美股後腿 升勢能否延續明年見真章 2021/11/10 美國滯脹拖美股後腿 升勢能否延續明年見真章 美股強勁但港股挾唔起 黃偉豪話你知點解 2021/11/05 美股強勁但港股挾唔起 黃偉豪話你知點解 聯儲局議息聲明解讀 Risk-on情緒湧現有何啟示？ 2021/11/04 聯儲局議息聲明解讀 Risk-on情緒湧現有何啟示？ 恒指重上25300點之上 能否再上睇實呢個位 2021/11/02 恒指重上25300點之上 能否再上睇實呢個位 屢創新高 中共中央政治局 通脹 美國 美國聯儲局 加息 經濟 政治