【險資配置】低息環境持續　貝萊德：更多險企考慮投資另類資產

▲ 貝萊德金融機構團隊亞太區主管Kimberly Kim表示，更多險企考慮投資另類資產以提高整體收益。

美國聯儲局啟動縮減資產購買計劃，但低息環境在短期內未有改變，促使機構投資者加大風險胃納，轉投潛在回報較高的另類資產。貝萊德（Blackrock）調查顯示，有60％的保險機構預期未來2年將擴大投資風險敞口，水平創2015年以來最高；同時發現疫情下，更多險企計劃加大數碼投資。

貝萊德最新一份保險業調查發現，全球的保險機構除對可持續投資關注日增，同時在低息環境下，業界更積極分散投資至高收益資產。

受訪機構：私募股權資產佔比2023年將升至14％

有60%受訪險企預期，未來2年會提高投資風險敞口，並考慮投資另類資產及較高收益的固定收益資產以獲取收益。其中，私募股權資產的配置變化較突出，受訪機構估計相關資產配置佔比會由目前平均約11％，上升至2023年的14％，而所有受訪者均預期，其私人市場資產的策略性配置比率將為5%或以上。

貝萊德金融機構團隊亞太區主管Kimberly Kim補充，削弱流動性及數據透明度，是險企加配非核心資產的兩大主要挑戰。

亞太區險企對可持續投資關注日增 一半險企擬加快科技開支

此外，調查同時發現，有一半受訪險企表示由於可持續發展投資能夠帶來較佳的風險調整後表現，因而把現有資產重新配置於可持續發展資產。在亞太區，有55％受訪機構調整資產配置至可持續發展投資方案，又有超過一半機構表示過去12個月內曾因ESG因素而放棄投資機會。

而在疫情影響下，業界都加快推動數碼進程，有53%的亞太區保險業者有意在未來兩年，擴大在科技方面的開支，旨在開發全面的多元資產管理方案和提升綜合資產和負債管理能力。

貝萊德今年6月至7月期間，訪問來自全球26個市場的362名資深保險業者，當中接近三分之一來自亞太區，受訪保險公司的可投資資產合計達27萬億美元，佔整體行業的約三分之二。

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