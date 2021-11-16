▲ 【2022展望】瑞銀孟磊：A股明年有一成上升空間 建議關注四大投資主題

瑞銀證券A股策略分析師孟磊表示，雖然目前滬深300的靜態市盈率為13.0倍，較五年均值13.2倍低2%，但考慮到經濟增速小幅放緩、流動性相對充足及政策溫和放鬆，預期2022年滬深300指數每股盈利增速將從今年的15%，放緩至8%。

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孟磊指，明年在盈利增長及估值輕微提升的推動下，預計市場約有10%上行空間，而未來3個月考慮到信貸增速或小幅回升，同時政策寬鬆有望變得更為明朗，因此對A股市場持建設性看法。

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他預期，「高品質成長」消費股有望因其盈利的穩定性和逐步復蘇的基本面，重回市場焦點，而與疫情相關的出行限制或是最大的不確定性因素。

明年投資者可關注以下四大投資主題（1）進口替代加速；（2）女性消費復甦；（3）在相對低息環境下精選高股息率個股；（4）內地家庭增加對股票的資產配置及北向資金的持續淨流入，預計2022年達3000億元人民幣。

孟磊建議，超配食品飲料、家用電器、休閒服務、汽車零部件、動力電池和可再生能源板塊，但低配基礎材料、煤炭、建築材料、傢俱、紡織、傳統傳媒以及房地產板塊。

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