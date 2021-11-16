  • 26°C
香港時間 : 20211116日 (二) 13:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022展望】瑞銀孟磊：A股明年有一成上升空間　建議關注四大投資主題

股市 12:56 2021/11/16

分享：

【2022展望】瑞銀孟磊：A股明年有一成上升空間　建議關注四大投資主題

瑞銀證券A股策略分析師孟磊表示，雖然目前滬深300的靜態市盈率為13.0倍，較五年均值13.2倍低2%，但考慮到經濟增速小幅放緩、流動性相對充足及政策溫和放鬆，預期2022年滬深300指數每股盈利增速將從今年的15%，放緩至8%。

大摩指中資股明年面對4大風險【下一頁】

孟磊指，明年在盈利增長及估值輕微提升的推動下，預計市場約有10%上行空間，而未來3個月考慮到信貸增速或小幅回升，同時政策寬鬆有望變得更為明朗，因此對A股市場持建設性看法。

高盛重新看好離岸中資股【下一頁】

他預期，「高品質成長」消費股有望因其盈利的穩定性和逐步復蘇的基本面，重回市場焦點，而與疫情相關的出行限制或是最大的不確定性因素。

明年投資者可關注以下四大投資主題（1）進口替代加速；（2）女性消費復甦；（3）在相對低息環境下精選高股息率個股；（4）內地家庭增加對股票的資產配置及北向資金的持續淨流入，預計2022年達3000億元人民幣。

孟磊建議，超配食品飲料、家用電器、休閒服務、汽車零部件、動力電池和可再生能源板塊，但低配基礎材料、煤炭、建築材料、傢俱、紡織、傳統傳媒以及房地產板塊。

相關文章：【恒大危機】瑞銀亞洲債券老臣子基金經理離職　持大量恒大等內房敞口

A股 上升空間 瑞銀 每股盈利 市盈率 滬深300指數

上一篇文章

美國遲遲未加息　背後考量是什麼？

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升8點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【石Sir午市閒談】今日推介上海復旦｜創科、中芯、越秀交通、友邦、新秀麗最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介上海復旦｜創科、中芯、越秀交通、友邦、新秀麗最新部署
阿里巴巴9988第三季業績預期不理想　憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署
阿里巴巴9988第三季業績預期不理想　憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署
【新股IPO】謠傳王健林病逝　疑與萬達商管上市有關　萬達：已報警
【新股IPO】謠傳王健林病逝　疑與萬達商管上市有關　萬達：已報警
【港股ADR+夜期】美滙指數抽升　夜期跌22點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】美滙指數抽升　夜期跌22點（不斷更新）
【2022展望】大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度　看好A股多於港股（附恒指目標）
【2022展望】大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度　看好A股多於港股（附恒指目標）
【大行看法】大摩：中國政策出現轉捩點　明年經濟增長加快至5.5%
【大行看法】大摩：中國政策出現轉捩點　明年經濟增長加快至5.5%
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款