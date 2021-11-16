【Disney+】Disney+香港啟動慶典今晚9時首播　鄭中基、謝安琪與一眾迪士尼角色登場　Facebook、YouTube免費睇（多圖）

▲ Disney+登陸香港後，由今天（11月16日）起，會員只需以月費73元或年費738元，就可以欣賞超過1,200套電影及16,000集劇集。

Disney+今日正式登陸香港，今晚9時正更將會有「Disney+香港啟動慶典」。兩位本港人氣歌手鄭中基及謝安琪將會盛裝出席，與一眾迪士尼、彼思朋友、Marvel超級英雄攜手登場，屆時觀眾可以透過Disney+ Facebook專頁及YouTube 頻道同步欣賞首播。

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因應Disney+正式在香港推出，鄭中基及謝安琪將與一眾迪士尼、彼思朋友、Marvel超級英雄攜手登場，並首次於香港迪士尼樂園奇妙夢想城堡前呈獻30分鐘的「Disney+香港啟動慶典」，獻唱一系列的迪士尼經典樂曲。活動將於今天（11月16日）晚上９時正式首播，屆時觀眾可以透過Disney+ Facebook專頁及YouTube 頻道同步欣賞首播盛況，費用全免。

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月費73元 超過1,200套電影及16,000集劇集

Disney+登陸香港後，由今天（11月16日）起，會員只需以月費73元、年費738元就可以隨時隨地透過流動和聯網電視等裝置，欣賞超過 1,200 套電影及 16,000 集劇集。Disney+廣泛支援不同的收看裝置，包括智能手機和平板電腦、遊戲主機，以及智能電視和聯網電視設備 。

香港的Disney+會員由今天，即可以欣賞到Marvel Studios最新的《尚氣與十環幫傳奇》；《爆機自由仁》；迪士尼的《幻險森林奇航》；Disney+原創及獨家作品《寶貝智多星再玩過》、《小白呈獻》、《親愛的艾百圖》、《謝夫高拔林帶你探索世界》及《星球大戰：幻境》。而Star 原創作品更包括《公路殺機》及《毒癮》。

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緊隨其後是即將推出的Disney+原創及獨家作品，包括11月24日上線的Marvel Studios的《鷹眼》、12月8日上線的國家地理的《探訪超凡地球》及12月29日上線的《波巴費特之書》。喜歡亞洲內容的觀眾將能欣賞到《Running Man向前衝》，這是由深受歡迎的綜藝節目《Running Man》團隊的原班人馬金鍾國、Haha和池錫辰帶來的第一個官方衍生節目；還有12月18日上線的《雪降花》及12月上線的《BLACKPINK: The Movie》。

責任編輯：葉泳珊