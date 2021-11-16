【bitcoin】發改委：全面整治比特幣等產業式「挖礦」、將加徵懲罰性電價　虛擬貨幣相關業務活動屬非法

▲ 發改委指，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。

內地繼續打擊虛擬貨幣，發改委新聞發言人孟瑋表示，虛擬貨幣「挖礦」行為存在極其嚴重的危害，下一步將以產業式集中式「挖礦」、國有單位涉及「挖礦」和比特幣「挖礦」為重點開展全面整治，若電力公司發現有居民參與虛擬貨幣「挖礦」活動，將研究對其加徵懲罰性電價，形成持續整治虛擬貨幣「挖礦」活動的高壓態勢。

孟瑋指，虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，而整治虛擬貨幣「挖礦」活動對促進中國產業結構優化、推動節能減排、如期實現碳達峰、碳中和目標具有重要意義。

今年9月人民銀行會同有關部門印發了通知，明確虛擬貨幣不具有法定貨幣等同的法律地位，孟瑋指，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。

孟瑋稱，虛擬貨幣「挖礦」能源消耗和碳排放量大，對產業發展、科技進步不具有積極的帶動作用，加上虛擬貨幣生產、交易環節衍生的風險愈見突出，其盲目無序發展對推動經濟社會高質量發展和節能減排帶來嚴重不利影響。

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