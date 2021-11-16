【新冠疫苗】俄羅斯興起克羅地亞旅遊 去打歐盟疫苗

俄羅斯研發多款國產新冠疫苗，但至今仍未獲得歐盟批准。俄羅斯近期有不少接種了俄羅斯疫苗的民眾前往克羅地亞旅行，希望去旅行的同時接種歐盟認可的新冠疫苗，以便日後前往更多歐盟地區。

【新冠疫苗】美國部分地區疫情反彈 福西再呼籲接種 【下一頁】

克羅地亞同時為國民及外籍人士免費接種新冠疫苗。Euronews報道，最近幾周有更多航班由俄羅斯飛往克羅地亞，而首都薩格勒布的疫苗接種中心也不時出現說俄羅斯語的人。

薩格勒布最大的一間疫苗接種中心負責人弗爾班（Neda Ferencic Vrban）表示，本月暫時已有約1,000個俄羅斯人在中心接種疫苗。該中心暫時有4,908個外國人接種疫苗，大部分為俄羅斯人。

俄羅斯旅行社The Russian Express更開設疫苗旅行團，安排希望接種歐盟認可疫苗的俄羅斯人前往克羅地亞旅行。

旅行社負責人Anna Filatovskaya表示，這類旅行團的需求很大並持續增長。公司在9月底開設疫苗旅行團，起初只有幾個旅客預訂，但現時每日預訂的旅客高達50人。

美國10紅州告華府 反對強制醫護接種新冠疫苗 【下一頁】

據悉，這類旅行團價格由3.6萬俄羅斯盧布（約3,870港元）起，已包括往返機票、住宿、醫療保險以及前往疫苗接種中心的接送服務。

俄羅斯只為接種了俄羅斯衛星疫苗的民眾提供QR Code作為接種證明。有前往克羅地亞的莫斯科旅客表示，他們接種了衛星疫苗可入境克羅地亞，但自己希望接種輝瑞（Pfizer）加強劑，以免到其他歐洲國家旅行時要檢測隔離。

其他旅客也表示自己前往克羅地亞接種疫苗，並非不信任俄羅斯疫苗，而是有前往歐洲各地旅行的需要。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲