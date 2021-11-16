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【貨運需求】DHL Express擴大空運能力　每週貨件運載力達逾2,000噸

商業 14:00 2021/11/16

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貨運需求持續強勁，DHL Express擴大空運能力，以滿足亞洲區內及亞太區與美國之間不斷增長的需求。（法新社圖片）

貨運需求持續強勁，DHL Express擴大空運能力，以滿足亞洲區內及亞太區與美國之間不斷增長的需求。DHL Express增加了一架由K-Mile Asia營運的B737-400SF航線，提供每週六班往返香港和曼谷的航班。新航線將為DHL Express每週帶來超過2,000噸貨件運載力。

為滿足跨洲的貨運需求， DHL Express和Lufthansa Cargo的合資貨運航空公司AeroLogic，營運一架貨機，將會安排每週六班從香港DHL Express的中亞區樞紐中心，飛往美國辛辛那提樞紐。

【疫市營商】Burger King母企斥77.9億　收購三文治連鎖店Firehouse Subs

DHL Express亞太區行政總裁李植興表示，公司努力支持客戶擴大其全球業務，以及開拓新市場。故對亞太地區地勤基建和航空網絡投資了近7.5億歐元，確保能夠靈活應變市場的需求。

【好想去旅行】全日空聯乘《鬼滅之刃》推主題客機　與劇中角色一同搭飛機

亞洲市場增長顯著

隨著全球疫情緩和，經濟復甦和民衆收入水平提高。李植興預計，亞洲區內市場將錄得大幅增長，而物流速遞服務的需求將受到電子商貿發展帶動。

【網購商機】網店疫下銷售急增4至5倍　擴大客源多找KOL、YouTuber宣傳

事實上，疫情和有關限制刺激了網上銷售增長，其中以亞太區增長最為顯著。DHL Express亞太航空網絡，採用多樞紐策略營運，透過四大主要樞紐提供支援，以連接其區內的50個口岸。該公司更與15家航空公司合作，營運超過280架專用貨機，每日有逾2,200次航班，在全球超過220個國家和地區往來。

責任編輯：馬意文

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