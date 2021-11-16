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拜登正式簽署1萬億美元基建法案 創造高薪就業機會

環球經濟金融 12:14 2021/11/16

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美國總統拜登周一（15日）正式簽署將1萬億美元基建方案成法例，為重建美國各地基建、創造全國就業機會。拜登表示，國會成功通過法案正正表明，跨黨合作並取得成果的可能性。拜登形容法案是「重建美國的藍領版藍圖」。

美國國會終通過萬億基建方案 待拜登簽署 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一在白宮舉行1萬億基建法案簽署儀式，出席儀式的國會議員包括亞利桑那州民主黨參議員西内馬（Kyrsten Sinema）、黨友曼欽（Joe Manchin） ；以及倒戈支持法案，受到共和黨黨內右翼抨擊的俄亥俄州共和黨參議員波特曼（Rob Portman） 、猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）和馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan） 。

拜登指，國會成功通過法案表明兩黨能夠達成共識並取得成果，亦形容法案是「重建美國的藍領版藍圖」（blue-collar blueprint to rebuild America），美國將再次行動，使人民生活變得更美好。

特朗普前顧問班農就藐視國會自首 揚言推翻拜登政權 【下一頁】

1萬億美元法案將在5年內為美國基建設施包括道路、公共交通、鐵路等，提供5,500億美元（4.28萬億港元）的新聯邦投資。此外，法案亦會投放650億美元（5,070億美元）用於改善全國寬頻設施、投資數百億美元改善電網及供水系統等，預料可創造數百萬高薪就業機會，提高國家競爭力，採取行動對抗通脹。

白宮表示，拜登在儀式前簽署一項行政命令，指示在基建項目中優先考慮美國製造材料，同時成立由高級內閣官員組成工作小組，指導相關法案實施方針，委任前新奧爾良市長德里歐（Mitch Landrieu）負責執行基建法案工作。

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責任編輯：郭麗明

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