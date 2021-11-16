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【新冠疫苗】美國部分地區疫情反彈 福西再呼籲接種

環球社會熱點 12:17 2021/11/16

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華府傳染病專家福西周一（15日）表示，雖然美國新冠肺炎疫情已趨穩定，但近日部分地區新冠確診人數有所增加。有數據顯示，美國中西部等地區新增患者數目上周增加逾1成。福西表示，美國未來重點是加強為尚未接種疫苗人士打針。

美國10紅州告華府 反對強制醫護接種新冠疫苗 【下一頁】

美國因Delta變種（首先印度發現）肆虐，今年9月錄第二波疫情確診人數巔峰，每日逾17萬人確診，其後新增感染人數穩定下降。惟約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截至周日（14日），美國7天平均確診個案已逾8.2萬宗，按周增加11%。

美國上周全國患者數目雖較第二波疫情巔峰期下跌57%，但近期中西部和東北部新冠患者卻激增。中西部和東北部的平均每日病例分別按周增加19%及37%。中西部地區住院人數上周新增11%，而東北部住院患者數目則維持穩定。

美國推企業強制接種新冠疫苗 明年初打齊針或檢測 【下一頁】

福西（Anthony Fauci）接受採訪表示，美國新增感染數目減緩已經開始趨向穩定，但部分地區確診病例開始上升。他強調未來重點是為全國約6,000萬尚未接種疫苗人士接種，但指不包括本月才獲資格接種疫苗的2,800萬名年齡介乎5至11歲的兒童。

福西表示，完成疫苗接種人士可在假期內聚會，但因全國患者數目仍然高企，建議在室內聚會時佩戴口罩。

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責任編輯：李俊儀

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