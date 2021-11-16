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【濠賭股】濠賭股造好　銀娛升逾半成、新濠永利齊飈5-6%

股市 16:20 2021/11/16

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濠賭股造好，金沙 （01928） 全日飈6%，收報19.52元；銀娛 （00027） 曾彈高7%，高見47.5元，全日收46.5元，升逾半成； 新濠 （00200） 及永利澳門 （01128） 飈逾5%至6%；澳博 （00880） 升5.9%、美高梅 （02282） 升3.4%。

【博彩收入】澳門政府預計明年博彩毛收入1300億澳門元　​2022年​仍會出現財赤

消息面方面，新濠影滙第二期昨日平頂，項目預計於2022年12月底前落成。 新濠主席兼行政總裁何猷龍出席平頂儀式時表示，博彩業短期仍面臨困難，但對當地長遠發展、澳門政府及中央政府均有信心。

另外，《澳門日報》引述永利澳門副主席陳志玲則稱，疫情穩定後，酒店客房約有逾5成入住率，目前已有超過6成預訂率，以內地客為主，亦對聖誕期間的前景感樂觀，會舉辦更多活動吸引旅客來澳。

澳門即日起放寬預約接種第三針新冠病毒疫苗的條件。所有18歲或以上已打齊兩針滿6個月且沒有禁忌症人士，都可預約接種第三針疫苗。

相關文章：【業績｜濠賭股】永利澳門第三季虧損按年收窄近36%　經營收益升逾3倍

【澳門賭收】澳門10月博彩收入按年跌四成　終止8連升

港股 金沙中國有限公司（01928） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027） 博彩 澳門 疫情

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