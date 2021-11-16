【濠賭股】澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後　濠賭股偷步升

濠賭股獲利好消息，澳門特區行政長官賀一誠表示，正在儘快推進博彩法修訂，但按照目前的體系，如有必要，博彩牌照可延長至明年6月到期之後，減輕了市場對續牌的憂慮。

濠賭股造好，金沙 （01928） 全日飈6%，收報19.52元；銀娛 （00027） 曾彈高7%，高見47.5元，全日收46.5元，升逾半成； 新濠 （00200） 及永利澳門 （01128） 飈逾5%至6%；澳博 （00880） 升5.9%、美高梅 （02282） 升3.4%。

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其他消息面方面，新濠影滙第二期昨日平頂，項目預計於2022年12月底前落成。 新濠主席兼行政總裁何猷龍出席平頂儀式時表示，博彩業短期仍面臨困難，但對當地長遠發展、澳門政府及中央政府均有信心。

另外，《澳門日報》引述永利澳門副主席陳志玲則稱，疫情穩定後，酒店客房約有逾5成入住率，目前已有超過6成預訂率，以內地客為主，亦對聖誕期間的前景感樂觀，會舉辦更多活動吸引旅客來澳。

澳門即日起放寬預約接種第三針新冠病毒疫苗的條件。所有18歲或以上已打齊兩針滿6個月且沒有禁忌症人士，都可預約接種第三針疫苗。

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