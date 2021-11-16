【機迷熱話】Xbox客製控制器服務更新！　新增多種顏色及配件

一度於去年10月暫停的Xbox Design Lab控制器客製服務，在今年6月時已重新回歸，但卻少了橡膠手把及金屬光澤配件的選項。Xbox早前宣佈將恢復提供兩款配件，除了在基本的18色，再增加3種新的機殼顏色。

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據官網介紹，橡膠手把適用於手把側面及背面，兩個選項各需以5.99美元（約46.6港元）加購。至於可以選擇金屬光澤配件的則是 D-pad和LT、RT兩個控制鍵，兩個選項各需以3.99美元（約31港元）加購，官網亦提供19個顏色供玩家選擇。在機體方面，Design Lab也新增「Dragonfly Blue」配色，並且更新了Velocity Green和Nocturnal Green 兩種顏色。

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對於有「選擇困難症」的玩家來說，Xbox也提供以遊戲主旋律為參考的配色建議，如《戰地風雲2042》（Battlefield 2042）的黑／淺藍／金屬藍配色等，讓玩家自製專屬控制器，但現時該服務只在美國、加拿大及西歐地區推出。

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記者：廖淑瑩