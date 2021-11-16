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金正恩神隱個多月終露面 巡視邊境新城市工程

環球政治 11:45 2021/11/16

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北韓領袖金正恩多日未有公開露面或有照片釋出，惹起外界對其健康狀況的揣測。北韓官媒周二（16日）發布金正恩巡視邊境地區的城市建設工程，時隔1個多月終於現身，打破相關猜測。

南韓國情院用AI推測 金正恩減重約20公斤 【下一頁】

自10月12日在國防展覽後，金正恩再無公開露面，官媒亦無發布任何其近照，讓人懷疑金正恩是否健康出現問題。相隔35日後，北韓官媒《朝中社》公開數張金正恩巡視邊境新地市三池淵市的建設工程，並指他為新城市建設提供指導。不過，報道未有提及新照片是何時拍攝，但今次已是金正恩自2014年以來，最長一段時間未露面。

朝中社報稱，金正恩表示，三池淵市城建工程是為地方人民享受物質文明和文化生活的新革命起點，應當積極鼓勵推廣三池淵市城建工程中積累的優秀經驗，開創地方建設及全社會文明建設的新局面。

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北韓證實試射新型潛射彈道導彈 制導技術提升 【下一頁】

據悉，金正恩當日視察三池淵第三期住宅建設項目和教育設施、文化福利設施，並部署城市經營及農業工作具體方向。勞動黨組織書記兼政治局常委趙甬元、內閣總理金德訓、黨中央書記樸正天、中央組織指導部長金才龍、內閣副總理樸勳陪同視察。

三池淵有北韓「革命聖地」之稱，管轄範圍包含象徵金氏家族「白頭血統」的白頭山。2018年以來，北韓積極開發建設三池淵，打造成山區文化城市的標準﹑理想地方城市典範。據朝中社報道，當地已完成的第一及二期建設工程中建成數千間住宅。

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責任編輯：吳漢培

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