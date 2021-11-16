【石Sir午市閒談】今日推介吉利｜中海外、騰訊、中電信、敏華、保利協鑫最新部署

恒生指數中午收報25658點，升267點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介吉利 （00175） ，另亦會分析中海外 （00688） 、騰訊 （00700） 、中電信 （00728） 、敏華 （01999） 、保利協鑫 （03800） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

07：02 – 中海外 （00688） 古老石山實力派

08：29 – 騰訊 （00700） 似造雙底

10：25 – 中電信 （00728） 守2.40元上攻2.70元或2.85元

12：35 – 敏華 （01999） 升破雙底頸綫

13：30 – 保利協鑫 （03800） 有訂單有政策

15：05 – 吉利 （00175） 上破27.10元才好

16：55 – 推介股表現記錄

17：25 – 過去7日解答問題記錄



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