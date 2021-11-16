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【石Sir午市閒談】今日推介吉利｜中海外、騰訊、中電信、敏華、保利協鑫最新部署

股市 12:30 2021/11/16

分享：

恒生指數中午收報25658點，升267點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介吉利 （00175） ，另亦會分析中海外 （00688） 、騰訊 （00700） 、中電信 （00728） 、敏華 （01999） 、保利協鑫 （03800） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
07：02 – 中海外 （00688）  古老石山實力派
08：29 – 騰訊 （00700）  似造雙底 
10：25 – 中電信 （00728） 守2.40元上攻2.70元或2.85元
12：35 – 敏華 （01999） 升破雙底頸綫
13：30 – 保利協鑫 （03800） 有訂單有政策
15：05 – 吉利 （00175） 上破27.10元才好
16：55 – 推介股表現記錄
17：25 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看


想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫今早《ET開市直擊》李卓穎（Vivian）分析習拜會有冇驚喜？ 繼續尋找通脹主題股*【按此－附Time code】

港股 吉利汽車（00175） 中國海外發展（00688） 騰訊控股（00700） 中國電信（00728） 敏華控股（01999） 保利協鑫能源（03800） 石鏡泉

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