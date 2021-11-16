【元宇宙】Google加入元宇宙戰場！事隔10年重組Google Labs

▲ Google也正計畫加入元宇宙戰場，並將會重新恢復Google Labs運作，聚焦擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）發展。

元宇宙（Metaverse）近日成為科技界熱話，更成為科技巨頭的戰場。除了最近改名的Meta（原名Facebook）及微軟（Microsoft）外，有傳Google也正計畫加入戰場，並將會重新恢復Google Labs運作，聚焦擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）發展。

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重新回歸的Google Labs，將由Google虛擬實境與擴增實境項目副總裁Clay Bavor帶領，而包括虛擬視覺、聚焦全息影像視覺應用的Project Starline項目，也會併入全新Google Labs中。

Google發言人表示，Clay扮演了一個重要的角色，其工作將專注於直接支持該企核心產品和業務的技術，即AR、VR等高潛力、可長期發展項目。

成立於2006年的Google Labs，過去曾推動不少目前被人廣泛使用服務，當中包括：Google Maps、Gmail、Google Trends、Google Docs等目前眾人經常使用服務。不過，在2011年時Google Labs就宣布結束營運，改以專注在具潛力發展項目的Google X取代。

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責任編輯：曾曉汶