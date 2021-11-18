【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理楊傳軍　世事如棋局局新　裝備自己迎接機遇

突如其來的疫情，重重打擊各行各業，在北京從事資訊科技行業多年的楊傳軍（Steven）碰巧決定就在這時刻返回香港發展，於2020年2月透過「宏利C.E.O.計劃」轉換事業跑道，成為宏利財富管理經理。別人眼中的兵行險着，Steven卻走出更康莊的事業大道，在2021年更只花了6個月時間便率先達至業界的國際精英指標──百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table）。



財富管理行業的三大優勢



投身理財策劃行業之前，Steven在北京工作多年，並已晉升至管理階層，事業發展一帆風順，他卻另有想法，「我感到在這行業已差不多走到頂峰，未來難有新發展。我想尋求新突破，希望獲得更高成就。然而我知道這一次會是我人生中最後一次重新開始的機會，不容有失，使我更加小心去選擇合適的行業。」宏利分行經理蔡海川（Jay）其時是Steven任職企業的強積金和保險顧問，得悉Steven有意另覓更佳發展，便提議他加入保險業，「我當年也是由電子業走進保險業，和他目前的處境相似，加上大家的學歷和背景也相近，我認為他在這行業必定會取得成功。」



Steven認為理財顧問的工作有三大優勢，令他決心離開北京，來港加盟Jay的團隊，成為財富策劃顧問。「首先，香港是國際金融中心，財富管理相關活動機遇處處。其次，為客戶籌謀保障是利人利己、對社會有益的工作，極具意義；第三，理財策劃行業的發展模式自主靈活，我可以注入自己的想法去經營自己的業務及團隊，實現創業夢。」



險中求變 藉機磨練自己

天將降大任於斯人，必先苦其心志，勞其筋骨。Steven入行之時便遇上疫情爆發而封關，大大打亂了他的計劃，「我在內地工作多年，較熟悉內地人的需要，本希望可以服務內地訪港旅客，料不到一場疫症使我的計劃無限期擱置。一開始我的確感到極大壓力，對自己的能力也有所質疑。」



尤幸，Jay以過來人身份從旁鼓勵，加上Steven堅毅不屈的精神，使他重新振作，又改變心態，開始積極裝備自己，「感謝Jay的經驗分享，令我放下憂心，冷靜分析形勢，認清財務策劃是一門長遠的專業，為了未來持續在這行業發展，我可把握這段時間先增值自己，包括了解各項理財產品、學習溝通技巧、考取各種專業牌照等，加上宏利的Career of Excellence and Opportunities（C.E.O.）計劃提供重點培訓及豐富支援，使我做好充足準備，以迎接疫情過後的機遇。同時，團隊和我也努力於險中求變，觀察到大眾的健康意識有所提升，我們便幫助客戶審視醫療保障是否足夠，加上公司多方面配合，如疫情期間的虛擬會面遙距投保平台等，令我們在重新部署下成功破局。」

▲ Steven加入Jay（左）團隊後的經歷，證明人生需要磨練，成功需要沉澱。

反求諸己 把握機遇更上一層樓



即使今年來仍未正式通關，Steven的努力已初見成果，成功於半年內提早完成MDRT資格。展望未來，他已按部就班定下目標，「首先，我會繼續提升技能和知識，並學習管理，因為長遠而言，我會以建立自己的團隊為目標，讓更多人加入保險業，才能幫助更多客戶，有助提升這行業的專業形象。」



作為Steven的經理，Jay對他也充滿信心，相信他會成為業界一顆耀眼新星，「我看到他以真誠待客，善於分析，又用心學習，今年更完成香港證券及投資學會的從業員資格證書，不斷自我增值，加上他的人脈及人生閱歷，定能在這裏發揮所長，令事業更上一層樓。」



Steven總結時寄語有意加入財策行業的年輕人要謹記「行有不得，反求諸己」，提醒他們當遇上挫折和困難時，不要怨天尤人，要先自我反省，從自己身上找出改善空間，加以磨練，才能邁向成功，踏上青雲路。

▲ 經歷過困境的Steven更能體現要學會放遠目光、舉棋若定的智慧，有信心在財策路上迎來更精彩的人生。

(特約)