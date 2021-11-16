特朗普前顧問班農就藐視國會自首 揚言推翻拜登政權

美國眾議院傳召於特朗普政府任職白宮戰略顧問的班農，就國會暴亂一案作證。班農拒絕作證而被控藐視國會，他周一（15日）向聯邦調查局自首，獲准保釋等候於周四（18日）受審。班農接受訪問期間，更揚言要推翻拜登政權。

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67歲的班農（Steve Bannon）上周被控一項拒絕出庭作證的控罪，以及另一項拒絕向眾議院特別委員會提供文件的控罪。美國司法部指一經定罪，每項控罪最高判處監禁1年及罰款10萬美元（約78萬港元）。

班農周一早上前往聯邦調查局（FBI）位於華盛頓的辦公室自首，他接受媒體採訪期間表示：「我們正推翻拜登政權。」（We're taking down the Biden regime.）

班農隨即獲安排出庭。法官批准班農有條件保釋，但班農需每周報到、交出護照、外遊前尋求法庭批准，但未有禁止班農公開談論此案。

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他出庭後再接受媒體採訪，批評對於總統拜登（Joe Biden）、司法部長加蘭（Merrick Garland）和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）來説，他的兩項控罪猶如來自地獄的輕罪。班農強調自己永遠不會退縮，更稱他們找錯人。

美國總統特朗普（Donald Trump）第二次被彈劾時，民權律師舍恩（David Schoen）曾擔任其辯護律師。舍恩周一陪同班農於法庭外接受採訪，表示班農當時是因聽從律師建議，才無視國會傳票要求作證。

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責任編輯：鄭錦玲