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【中概股】外資撈底中概股　買入阿里巴巴、拼多多、看準網等

股市 11:00 2021/11/16

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【中概股】外資撈底中概股　買入阿里巴巴、拼多多、看準網等

受累內地監管風暴，中概股此前急跌。 繼全球最大對沖基金橋水增持阿里巴巴、拼多多、百度（美：BIDU）、京東 （美：JD）後，其他基金巨頭也開始增持中概股，如阿里巴巴 （09988） （美：BABA）、拼多多（美：PDD）等。

高盛大手增持看準網

根據美國證監會（SEC）13F文件披露 ，高盛上季大手筆買入內地網上招聘平台「Boss直聘」母企看準網（美：BZ） ，使其成為高盛中國類資產第二大配置。另外，高盛上季亦增持新東方（美：EDU）、好未來（美：TAL）、全球市場行銷集團Stagwell（美：STGW）、阿里巴巴（美：BABA）和精銳教育（美：ONE），分別較今年二季度增持逾2837萬股、近2138萬股、近2095萬股、逾1747萬股和近1510萬股。

另外，美國最大退休基金加州公務員退休基金 （CalPERs ）上季也加倉了眾多中概股，包括網易（美：NTES）、百度、嗶哩嗶哩（美：BILI）、拼多多、中通快遞（美：ZTO）、百勝中國（美：YUMC）、蔚來汽車（美：NIO）等 。

法拉第未來延遲公佈業績　以調查「不準確信息披露」指控【下一頁】

沙特主權基金大舉買入Lucid

沙特主權財富基金PIF上季亦有增持阿里巴巴和拼多多，並投資多隻美股，包括電動車公司Lucid（美：LCID）、Cummins Inc（美：CMI）、Visa（美：V）、Plug Power（美：PLUG ），聯邦快遞（美：FDX）、沃爾瑪（美：WMT）、Pinterest（美：PINS），PayPal（美：PYPL）等。 當中建倉規模最大的是Lucid，持有公司10.2億股，持股市值達258億美元，在Lucid流通股佔比63%。

截至9月底，沙特主權基金持有32隻美股，總數較3個月前大增一倍以上，持倉市值增長172%，達到434億美元。同期標準普爾500指數上漲了8.2%。

相關文章：【LCID業績】Tesla勁敵Lucid預訂量增至逾1.7萬輛　2022年産量目標2萬輛

阿里巴巴9988第三季業績預期不理想　憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署

Pinterest（美：PINS） 百勝中國（美：YUMC） 阿里巴巴－SW（09988） 撈底 網易（美：NTES） 新東方（美：EDU） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 拼多多（美：PDD） 百度（美：BIDU） 京東（美：JD）

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【國際保險股】宏利將逾75%美國變額年金業務再保險　以釋放資本及降低風險

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